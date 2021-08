Kandidierenden-Listen sind fix: Sie wollen für das Havelland in den Bundestag

Havelland

Für die Kandidierenden bei der Bundestagswahl 2021 wird es ernst. Nachdem vor einigen Tagen die Kreiswahlausschüsse die Einzelkandidatinnen und Einzelkandidaten sowie der Landeswahlleiter die Landeslisten der 19 im Land Brandenburg an den Start gehenden Parteien bestätigten, steht nun fest, wer am 26. September auf den Stimmzetteln stehen wird.

Insgesamt 37 Kandidierende im Landkreis Havelland – verteilt auf drei Wahlkreise

Insgesamt 37 Kandidatinnen und Kandidaten wollen den Landkreis Havelland im neuen Bundestag – dem 20. in der Geschichte der Bundesrepublik – vertreten. Sie bewerben sich um die Mandate in den Wahlkreisen 56 und 58, die das zentrale und östliche Havelland abdecken sowie das Mandat im Wahlkreis 60, der das westliche Havelland einschließt. Bei der letzten Bundestagswahl im 2017 lag die Wahlbeteiligung im Havelland bei 73,8 Prozent. Von den damals 130 447 Wahlbeteiligten gingen 96 218 zu den Wahlurnen und setzten ihre Kreuze. Mit dieser Quote lagen die Havelländer hauchdünn über dem brandenburgischen Mittel von 73,7 Prozent Wahlbeteiligung. Wie die Wahlbeteiligung im Jahr 2021 aussehen wird, ist eine der spannenden Fragen, die am 26. September beantwortet wird.

Zwölf Kandidaten gehen im Wahlkreis 56 im Havelland, der Prignitz und Ostprignitz-Ruppin ins Rennen

Nachdem feststeht, welche Kandidaten um die Gunst der Wählerinnen und Wähler buhlen, lohnt der genauere Blick auf die zwölf Bewerber, die den Sitz im Bundestag für Wahlkreis 56, der die Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und das zentrale Havelland umfasst und einer der größten Wahlkreise Deutschlands ist, erobern wollen. Im Havelland reicht er von der Stadt Nauen über die Ämter Friesack und Nennhausen, bis ins Ländchen Rhinow im Westen des Landkreises. Unter den Kandidierenden für die Region ist auch der amtierende Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis, Sebastian Steineke (CDU). Der Neuruppiner will sein Direktmandat das zweite Mal in Folge verteidigen, er gehört dem Bundestag seit 2013 an.

Neben den arrivierten Parteien – CDU, SPD, die Linken, Bündnis 90/Die Grünen, AfD und FDP – schicken auch vier sogenannte Kleinparteien – Die Partei, Freie Wähler, dieBasis und die Piraten – Kandidaten ins Rennen. Zudem gibt es mit dem Neuruppiner Norbert Glamann (Stichworte: „ehrliche Politik und Transparenz“) sowie dem Rheinsberger Willi Eckelmann (Stichwort: „Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft.“) zwei Einzelkandidaten, die die Interessen der Bürger im Bundestag vertreten wollen:

Sebastian Steineke (CDU), Neuruppin

Dominik Kaufner (AfD), Dallgow-Döberitz

Wiebke Papenbrock (SPD), Neuruppin

Anja Mayer (Die Linke), Potsdam

Thomas Essig (FDP), Dreetz

Maximilian Kowol (Bündnis 90/Die Grünen), Neuruppin

Corvin Drößler (Die Partei), Walsleben

Michael Güldener (Freie Wähler), Neuruppin

Stephan Dietzsch (dieBasis), Neuhardenberg

Axel Heidkamp (Piraten), Oranienburg

Norbert Glamann (Einzelkandidat), Neuruppin

Willi Eckelmann (Einzelkandidat), Rheinsberg

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 56 lag vor vier Jahren bei 68,3 Prozent. Setzt sich der Trend fort, würden im September noch mehr Wahlberechtigte ihre Kreuze setzen, denn 2013 lag die Beteiligung noch bei 63,6 Prozent und dabei noch knapp 4700 mehr Wahlberechtigten als im Jahr 2017.

Deutlich mehr Wähler zog es bei den vergangenen Parlamentswahlen indes im Wahlkreis 58 an die Urnen. Der deckt den östlichen Teil des Havellands von der Gemeinde Schönwalde-Glien über Brieselang und Falkensee bis hin nach Dallgow-Döberitz, Wustermark und Ketzin sowie den gesamten Landkreis Oberhavel ab. Von 243 108 Wahlberechtigten im Jahr 2017 gaben vor vier Jahren 76,1 Prozent ihre Stimmen ab. 2013 waren es noch 71,4 Prozent von damals 236 545 Wahlberechtigten gewesen.

Elf Bewerber rangeln um das Mandat in Wahlkreis 58

Für das Mandat im Wahlkreis 58 bewerben sich insgesamt elf Bewerber. Neben dem aktuellen Bundestagsabgeordneten für den Kreis, dem Havelländer Uwe Feiler (CDU) schicken auch die großen Parteien SPD, Die Linken, Bündnis 90/Die Grünen, AfD und FDP Kandidaten ins Rennen. Hinzu kommen Kandidierende der fünf Kleinparteien Freie Wähler, Die Partei, Piraten, ÖDP sowie dieBasis:

Uwe Feiler (CDU), Spaatz

Ulrich Storm (AfD), Falkensee

Ariane Fäscher (SPD), Hohen Neuendorf

Anke Domscheit-Berg (Die Linke), Fürstenberg/Havel

Ralf Tiedemann (FDP), Schildow

Anne Schumacher (Bündnis 90/Die Grünen), Oranienburg

Rick Grothe (Die Partei), Oranienburg

Stefanie Gebauer (Freie Wähler), Kremmen

Nathanael Uhlig (ÖDP), Hennigsdorf

André Sven Lingreen (dieBasis), Berlin

Thomas Ney (Piraten), Oranienburg

Ein Großteil der Kandidierenden stammt aus Oberhavel, AfD-Kandidat Ulrich Storm sowie Uwe Feiler kommen indes aus dem Havelland. Das Bewerberfeld ist auch hier bunt gemischt. So streben neben den alteingesessenen Politikern – die wie Feiler und die Linken-Kandidatin Anke Domscheit-Berg bereits über Erfahrung im Bundestag verfügen – auch etliche neue Gesichter ins Parlament. Domscheit-Berg, geboren in Premnitz, hatte vor vier Jahren noch im Wahlkreis 60 kandidiert und zog schließlich als Parteilose über die Landesliste der Linken in den Bundestag ein. Nachdem sie ihren Lebensmittelpunkt nach Fürstenberg (Oberhavel) verlegte, kandidiert sie nun für Wahlkreis 58.

Feld der Bewerber ist bunt gemischt – von Alteingesessenen bis hin zu neuen Gesichtern

Über viel politische Erfahrung verfügen auch zahlreiche weitere Kandidierende. So ist Stefanie Gebauer von den Freien Wählern seit 2014 in der Stadtverordnetenversammlung Kremmen aktiv und inzwischen gar deren Vorsitzende. AfD-Kandidat Ulrich Storm ist als Stadtverordneter in Falkensee regelmäßig politisch aktiv, Thomas Ney von den Piraten verfügt als Stadtverordneter in Oranienburg sowie als Beisitzer des Brandenburger Landesvorstands seiner Partei ebenfalls über mehrjährige politische Erfahrung. Mit Ariane Fäscher hingegen, die von der SPD ins Rennen um das Bundestagsmandat geschickt wird, ist im Wahlkampf ein – politisch gesehen – eher neues Gesicht für das Havelland aufgetaucht. Die Oberhaveler kennen sie indes bereits – als langjährige Pressesprecherin der Stadt Hohen Neuendorf.

Etwas weniger Wähler als im Wahlkreis 58 zog es bei den vergangenen Parlamentswahlen indes im Wahlkreis 60 an die Urnen. Der deckt den westlichen Teil des Havellandes mit den Städten Rathenow und Premnitz sowie das Milower Land ab, zudem einen großen Teil des Landkreises Potsdam-Mittelmark, die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel sowie im südlichsten Zipfel auch noch die Stadt Jüterborg sowie die Gemeinde Niedergörsdorf, beide aus dem Landkreis Teltow-Fläming. Von 183 182 Wahlberechtigten im Jahr 2017 gaben vor vier Jahren 69,9 Prozent ihre Stimmen ab. 2013 waren es noch 64,9 Prozent von damals noch 187 129 Wahlberechtigten gewesen.

14 Bewerber wollen das Mandat im Wahlkreis 60 erringen

Für das Mandat im Wahlkreis 60 gibt es insgesamt 14 Bewerber. Neben der aktuellen Abgeordneten für den Kreis, der aus Brandenburg/Havel stammenden Dietlind Tiemann (CDU), schicken auch die großen Parteien SPD, Linke, Bündnis 90/Grüne, AfD und FDP Kandidaten ins Rennen. Hinzu kommen die Kleinparteien Freie Wähler, Die Partei, Piraten, ÖDP, dieBasis sowie Unabhängige. Die beiden Einzelkandidaten Corinna Conrad und Klaas Hinners komplettieren das Feld:

Dietlind Tiemann (CDU), Brandenburg/Havel

Axel Brösicke (AfD), Brandenburg/Havel

Sonja Eichwede (SPD), Brandenburg/Havel

Tobias Bank (Die Linke), Wustermark

Patrick Meinhardt (FDP), Brandenburg/Havel

Alexandra Pichl (Bündnis 90/Die Grünen), Potsdam

Isabell Knauff (Die Partei), Brandenburg/Havel

Michael Müller (Freie Wähler), Niemegk

Martina Schallert (ÖDP), Oberkrämer

Guido Esser (dieBasis), Havelsee

Mathias Täge (Piraten), Bad Belzig

Thomas Rödiger (Unabhängige), Havelsee

Corinna Conrad (Einzelkandidatin), Brandenburg/Havel

Klaas Hinners (Einzelkandidat), Milower Land

Ein Großteil der Kandidierenden stammt aus der Stadt Brandenburg sowie dem Landkreis Potsdam-Mittelmark. Mit Klaas Hinners kommt lediglich ein Kandidat aus dem Havelland. Der Land- und Forstwirt ist im Milower Land zu Hause. Das Bewerberfeld ist insgesamt bunt gemischt. So streben neben alteingesessenen Politikern – die wie Tiemann und FDP-Kandidat Patrick Meinhardt (2005 bis 2013) über Erfahrung im Bundestag verfügen – auch etliche neue Gesichter ins Parlament.

Bündnis 90/Die Grünen schicken mit Alexandra Pichl ihre Landesvorsitzende ins Rennen, die AfD mit Axel Brösicke den stellvertretenden Vorsitzenden ihres Kreisverbands Brandenburg an der Havel. Vor allem die Vertreter der kleinen Parteien wollen in den Bundestag, um dort – wie sie sagen – für viel mehr Bürgerbeteiligung zu sorgen.

Zahl der Wahlberechtigten im Land Brandenburg steht Anfang September fest

Wie viele Havelländer und Brandenburger am 26. September an der Wahl teilnahmeberechtigt sind, wird erst Anfang September feststehen, wie Frederike Alm vom Büro des Landeswahlleiters auf MAZ-Nachfrage mitteilte. 2017 waren es im Bundesland Brandenburg „etwa 2,08 Millionen Wahlberechtigte“. Für die Bundestagswahl 2021 gehe man „von einer ähnlichen Anzahl aus“, sagt Frederike Alm.

Die Landeslisten der 19 zugelassenen Parteien im Land Brandenburg sind unter dem nachfolgenden Link mit allen Kandidierenden nachlesbar: wahlen.brandenburg.de/wahlen/de/bundestagswahl/bewerbende-auf-landeslisten.

Von Nadine Bieneck