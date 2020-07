Rathenow

Der Karl-Mertens-Kunstverein Rathenow lässt sich durch die Corona-Krise nicht davon abhalten, sein alljährliches Sommersymposium zu veranstalten. Es findet vom 7. bis 10. Juli statt auf dem Vierseitenhof von Martin Lenzen, Lindenstraße 3 in Steckelsdorf. Jeweils von 10 bis 18 Uhr soll dort von Dienstag bis Donnerstag künstlerisch gearbeitet werden. Am letzten Tag, dem Freitag, geht es nur bis Mittag. Danach wird das Abschlussfest gefeiert.

Im vergangenen Jahr hatte der Karl-Mertens-Kunstverein sein traditionelles Sommersymposium erstmals auf dem Hof von Martin Lenzen veranstaltet, der 2018 Vereinsmitglied geworden war. Das Besondere dort: Es wird nicht nur gemalt. Die Teilnehmer können auch bildhauerisch tätig werden. Angeleitet werden sie dabei von Martin Lenzen, der Tischlermeister von Beruf ist und an der Akademie für gestaltende Handwerke in Aachen nach einem dreijährigen Studium einen Abschluss zum Meister-Designer gemacht hat.

Es wird offen gearbeitet

Wie er sagt, wird am ersten Tag des Symposiums der Steckelsdorfer Ortsvorsteher Corrado Gursch ( CDU) erwartet. Er will eine Rede zur Eröffnung halten.

Für das Symposium ist inhaltlich kein festes Thema vorgegeben. Es soll offen gearbeitet werden. Detlef Frenkel, der den Malkreis des Karl-Mertens-Kunstvereins leitet, sagt, dass in diesem Jahr mit Acrylfarben gearbeitet werden soll. Im vergangenen Jahr war es Öl. „Ich möchte, dass wir draußen malen“, kündigt Detlef Frenkel an, „das haben viele noch nicht gemacht.“ Es könnte gegenständlich nach der Natur gemalt werden, vielleicht baue er ein Stillleben auf.

Bildhauen für Anfänger

Martin Lenzen will den bildhauerischen Bereich betreuen. Er ist darauf eingestellt, dass die Teilnehmer auf diesem Gebiet noch nicht so viele Kenntnisse und Fähigkeiten haben. Er wird zeigen, wie die Werkzeuge gehalten und verwendet werden und wie man sich am besten zum Objekt positioniert. Wer figürlich arbeiten will, kann das tun. Wer eine Schale machen will, darf das auch. Es besteht sogar die Möglichkeit, etwas mit einer Drechselbank zu machen.

„Ich habe hier einen großen Fundus an Holz“, teilt der Hausherr mit. Je nachdem, wer sich wofür entscheide, könne das dazu passende Holzstück ausgewählt werden.

Neben Holz jetzt auch Stein

Vor einem Jahr hatten bei ihm die Teilnehmer des Symposiums erstmals die Gelegenheit erhalten, mit Holz zu arbeiten. Diesmal soll das Spektrum noch erweitert werden um das Material Stein. Er habe Ytong und Speckstein da, sagt Martin Lenzen. Das sei relativ leicht zu bearbeiten. Auch Sandstein könne er zur Verfügung stellen, der etwas härter sei. Wer noch härteres Material wünsche, dem könne er Feldstein und Granit anbieten.

„Ich möchte alle Menschen zu unserem Symposium einladen, die sich hier auf kreative Weise ausprobieren wollen“, sagt Martin Lenzen, „wir haben hier viele Möglichkeiten, auf individuelle Wünsche einzugehen.“ Ein Buffet mit Getränken und einfachen Speiseangeboten werde bereit gestellt.

Das Sommersymposium ist offen für alle. Wer hinkommen möchte, kann das ganz einfach tun. Falls sich jemand aber anmelden will oder eine Frage hat, kann Martin Lenzen erreichen unter der E-Mail-Adresse martin.lenzen@gmx.net.

Von Bernd Geske