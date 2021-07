Rathenow

Am Freitag endete das 15. Künstlersymposium des Karl-Mertens-Kunstverein mit einem kleinen Sommerfest für die Teilnehmer des Symposiums. In gemütlicher Runde wurde noch mal zusammengesessen und auch die fünf Tage des Symposiums das in Steckelsdorf auf dem Vierseitenhof der Familie Lenzen stattfand ausgewertet.

Martin Lenzen zeigte sich wie die meisten der Teilnehmer zufrieden mit der Woche des Künstlersymposiums. „Wir haben in entspannter Atmosphäre interessante und spannende Tage erlebt. Das gemeinsame Arbeiten ist das, was so ein Symposium ausmacht. Als Gruppe haben wir gut harmoniert. Es hat viel Spaß gemacht“, erzählt Martin Lenzen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Leider haben wir dieses Mal kaum Besucher von außerhalb. Kann sein, dass dies noch an Corona liegt“, so Martin Lenzen. Durch den Besuch des Künstlersymposiums im letzten Jahr war zum Beispiel Erich Mitterhofer Mitglied im Malzirkel des Kunstvereins geworden.

Detlef Frenkel übernahm die Rolle des Grillmeisters. Quelle: Jürgen Ohlwein

Einige neue Ideen wurden dann zum Abschluss noch ausgetauscht. So kam man auf die Idee, alle auf dem Symposium hergestellten Kunstwerke am Abschlusstag in einer kleinen Ausstellung präsentieren zu wollen. Auch vielleicht mal etwas gemeinsam zu bauen, wurde überlegt. Die Ideen reichten von einem Baumhaus bis zu einem Einbaum-Boot.

Neben dem kleinen Sommerfest fand gleichzeitig ein Workshop zur Glasurentwicklung statt. Der Kurs der vier Tage dauerte, er wurde von der Keramikexpertin Grit Uhlemann aus Höhr-Grenzhausen gestaltet. Grit Uhlemann beschäftigt sich seit Jahren mit der Herstellung von Glasuren in der Keramikkunst.

Grit Uhlemann mit ihren Glasurproben. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Ich möchte zeigen, aus welchen Komponenten Glasuren bestehen können, welche dann verschieden mattiert und eingefärbt werden. Dabei geht es auch um die unterschiedlichen Kombinationen von Oxiden, um so Farbschattierungen zu erzielen. Die Teilnehmer können hier experimentieren“, so Grit Uhlemann.

Dazu hat Grit Uhlemann eigene Schatzkisten mit selbst entwickelten Glasurrezepturen und Proben mitgebracht. Auch Detlef Frenkel, der eigentlich zum Sommerfest kam und kein Teilnehmer des Kurses war, schaute den Kursteilnehmern etwas über die Schulter. Er zeigte sich beeindruckt, wie aus den Materialien und Pulvern verschiedene Oberflächen entstehen können. „Da muss man aber schon ganz schön Chemiewissen haben“, sagt er anerkennend.

Verschiedene Glasurproben für Keramiken von Grit Uhlemann. Quelle: Jürgen Ohlwein

In der Garage des Gartens von Anette Mertens fand derweil auch noch ein Online-Kurs in chinesischer Tuschmalerei über Zoom statt. Die chinesische Künstlerin Hua Wen Yan war dazu live aus Toronto zugeschaltet und zeigte, wie man in der chinesischen Tuschmalerei Landschaften optimal darstellt.

Larissa Weber war eine der Kursteilnehmerinnen und folgte den Anweisungen der chinesischen Künstlerin. „Das hat mir viel Spaß gemacht“, sagt sie. Auch Anette Mertens zeigte sich begeistert von der Künstlerin, die selbst schon zu Gast im Havelland gewesen ist. „Sie hat uns gezeigt, wie man das Neblige in den Landschaften mit Tusche am besten darstellt. Auch zum besonderen Bildaufbau haben wir vieles erfahren“, erzählt Anette Mertens.

Online-Kurs der chinesische Künstlerin Hua Wen Yan. Quelle: Jürgen Ohlwein

Die Gäste des Sommerfestes genossen den Nachmittag, sie fachsimpelten oder erzählten sich alte und lustige Geschichten.

Detlef Frenkel übernahm den Grillmeister und sorgte dafür das der Nachschub auf den Tellern der Gäste nicht abriss. Und die Gäste ließen dann das 15. Künstlersymposium mit einem Glas Wein ausklingen.

Von Jürgen Ohlwein