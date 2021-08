Rathenow

Detlef Frenkel leitet seit der Gründung vor 14 Jahren den Malzirkel des Karl-Mertens-Kunstvereins und steht den Mitgliedern und anderen Kunstinteressierten mit Rat und Tat zur Seite. Wenn man Detlef Frenkel fragt, welche Motive er gerne malt, erklärt er: „Ich male alles, was mir einfällt. Meist male ich mit Öl auf Leinwand.“

Am Sonnabend und Sonntag öffnete die Stadtgalerie im Rahmen des offenen Ateliers für Besucher ihre Pforten. An beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr konnten sie den Künstlern bei der Arbeit über die Schultern schauen. Detlef Frenkel gab den Besuchern Auskunft über die ausgestellten Bilder und für Kunstinteressierte auch zu den einzelnen Maltechniken, die von den Künstlern angewendet werden. Die Gäste des offenen Ateliers in der Stadtgalerie konnten eine große Bildervielfalt vom Landschaftsbild bis zum Porträt erkunden.

„Wir sind international aufgestellt. Bei uns malen Künstler aus Russland, der Ukraine und Kasachstan. Die Gäste, die unsere Stadtgalerie besuchen, sind meistens Touristen. Die Rathenower kommen einmal und meinen, dann kennen sie die Bilder. Wir stellen aber immer wieder neue Werke aus, die gerade fertig geworden sind“, erzählt Detlef Frenkel.

Der Malzirkel des Karl-Mertens-Kunstvereins hat seine Werke schon auf vielen Ausstellungen präsentieren dürfen. Neben Ausstellungsfläche in der Stadtgalerie in der Berlinerstraße können auch einige Arbeiten der Künstler zurzeit auch im Schaufenster im Erdgeschoß des City-Centers bestaunt werden. Nun stellte er sich zu den Ateliertagen vor.

Christina Schulze Besucherin des offenen Ateliers zeigt auf ihr Lieblingsbild. Quelle: Jürgen Ohlwein

Und plötzlich bekommt Detlef Frenkel einen Anruf. „Ein Urlauberpärchen ist in Rathenow und sucht ein Bild, das es gerne kaufen möchte. Es soll ein Geschenk werden. Über das Motiv ist sich das Paar einig. Es soll Bild sein, auf dem Mohn zu sehen ist. Davon haben wir einige. Ob einzelne Mohnblume oder ein Mohnfeld. Ich habe die Leute eingeladen vorbeizukommen“, erzählt Detlef Frenkel.

Im Atelier hinter dem Ausstellungsraum malen gerade Larissa Weber, Erich Mitterhofer und Margit Kuschel an ihren Kunstwerken. Larissa Weber zeigt uns ein Hundeporträt, das sie gemalt hat. „Das ist Mokka, der Hund von einem Vereinsmitglied, bei dem wir das Künstlersymposium durchgeführt haben“, erzählt Larissa Weber, die seit 2015 im Verein aktiv ist.

Die Künstler in der Stadtgalerie ließen sich bei der Arbeit über die Schulter schauen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Erich Mitterhofer ist seit zwei Jahren im Verein. Er malt gerade an einem schneebedeckten Gebirgspanorama mit einem klaren Bergsee im Vordergrund. „Ich habe, bevor ich anfing zu malen, mit Holz gearbeitet und Figuren gedrechselt. Das Malen hat für mich etwas Beruhigendes“, erzählt Erich Mitterhofer.

Eine Besucherin, die oft die Stadtgalerie besucht, ist Christina Schulze. Ihre Eltern sind Künstler in der Partnerstadt Rendsburg. „Ich wohne gleich gegenüber von der Stadtgalerie. Da schaue ich öfter mal vorbei, um mit Detlef zu quatschen und mir die neuen Bilder anzuschauen“, erzählt sie und zeigt auf ihr Lieblingsbild: eine Frau mit Regenschirm vor dem Eiffelturm.

Von Jürgen Ohlwein