Rathenow

Der Rathenower Carnvals-Club (RCC) hat am Donnerstag um Punkt 11.11 Uhr das Rathaus der Kreisstadt gestürmt. In diesem Jahr sind drei Prinzenpaare dabei. Ein Novum für die Rathenower Karnevalisten. Es sind „ihre Lieblichkeit“ Manuela die I. und „seiner Tollität“ Uwe der III.. Außerdem Jugendprinzenpaar Josephine und Louis und das Kinderprinzenpaar „ihre Lieblichkeit“ Isa und „seine Winzigkeit“ Fritz.

Dieses Jahr gibt es drei Prinzenpaare beim RCC. Quelle: Jürgen Ohlwein

Bevor die Karnevalisten am Rathaus ankamen, ging es erst einmal mit Musik und guter Laune durch die Stadt. Mit dem Schlachtruf „Knick in der - Optik, Rathenow - Helau“ näherten sich die Narren und Närrinnen ihrem Ziel, dem Rathaus, um von den „Offiziellen der Stadt“ symbolisch den Rathaus-Schlüssel zu fordern.

Schon unterwegs auf drei Fahrzeugen wurde gesungen und getanzt. Einige schaulustige Rathenower feierten am Straßenrand mit. Im Innenhof des Rathauses hatten sich Bürger der Stadt versammelt, um dem bunten Treiben der Narren und Närinnen zuzuschauen.

Tanzeinlage der Grünen Garde

Das Motto der 54. Karnevalsession heißt „Ob auf der Straße, im Sand oder Zelt, der RCC tanzt auf der ganzen Welt“. Das zeigte dann auch die Grüne Garde des RCC mit einer Tanzeinlage vor dem Rathaus.

Grüne Garde des RCC tanzte vor dem Rathaus. Quelle: Jürgen Ohlwein

In der Rede des RCC-Präsidenten Mario Lienig ging es natürlich auch um Corona. „Unser besonderer Dank gilt den Querdenkern und Impfgegnern, die natürlich nicht krank werden. Gestern erstmalig 40 000 an einem Tag“, so der RCC-Präsident.

Vereinsadler zur Bürgermeisterwahl

Große Hoffnung setzt der RCC- Präsident auch in die Bürgermeisterwahl anscheinend nicht. Er wolle den bunten Vereinsadler ins Rennen schicken. „Das Wappentier der Stadt ist uns zu einfarbig“, so Mario Lienig. Ehe der stellvertretende Bürgermeister Jörg Zietemann den Schlüssel übergab, richtet er noch ein lustiges Gedicht an die Karnevalisten.

Rathenower Prinzenpaar mit Kitakindern. Quelle: Jürgen Ohlwein

Die Besucher im Innenhof des Rathauses genossen das närrische Treiben. Auch Ingrid und Robert Wollenberg aus Friesack waren dabei. „Wir lieben Karneval über alles und waren jahrelang selbst aktiv. Wir wollen heut in Rathenow Karnevalsluft schnappen“, so Ingrid Wollenberg.

„99 Prozent der Mitglieder des RCC sind geimpft. Trotzdem stehen unsere Veranstaltungen bald wieder auf der Verbotsliste“, sagte Mario Lienig.

Von Jürgen Ohlwein