Karola und Frank Püttcher schließen ihr Juweliergeschäft

Rathenow

Noch vier Wochen. Am 29. Februar wird Frank Püttcher zum letzten Mal sein Geschäft aufschließen. Wahrscheinlich wird er sich nicht langweilen. In Rathenow und Umgebung hat der Goldschmied viele treue Stammkunden – die dann Abschied von einem alteingesessenen Rathenower Geschäft nehmen müssen.

Zuerst am Waldschloss

Frank Püttcher, der das Juweliergeschäft zusammen mit seiner Frau Karola führt, kann sich sehr gut an den Start erinnern. „Das war am Waldschloss.“ Im Schaufenster des Schmuckgeschäftes, das Frank Püttchers Vater Gerhard im Jahr 1963 eröffnete, lagen drei unechte Perlenketten.

Schöne Dinge

Ein Schmuckgeschäft mit schönen Dingen für die Rathenower Damenwelt – vielleicht hatte das die Bürgermeisterin der Sadt im Sinn. Ida Dorn zeigte sich dem Ansinnen von Gerhard Püttcher, einen privaten Schmuckladen zu eröffnen, aufgeschlossen. Die Püttchers hatten sich also selbstständig gemacht.

Zuerst bei ROW

Gerhard Püttcher hatte das Handwerk von der Pike auf gelernt und seinen Meister gemacht, zunächst arbeitete er in Stendal – bis eben 1963 der Laden am Rathenower Waldschloss eröffnet wurde. Sohn Frank entschied sich auch für das Handwerk – zunächst lernte er Werkzeugmacher bei den Rathenower Optischen Werken.

Eine Kundenschlange bildete sich im Jahr 1969 vor dem Laden am Waldschloss. Quelle: Frank Püttcher

Aber die Branche des Vaters reizte – und so wurde Frank Püttcher ebenfalls Goldschmied. Er lernte im Geschäft des Vaters und legte 1988 seine Meisterprüfung ab. Das Meisterstück war ein Collier – er hat es seiner Frau geschenkt. „Getragen habe ich es nie, es war ja ein Meisterstück“, sagt Karola Püttcher.

Etwas Besonderes

Das Geschäft am Waldschloss war beliebt. Und manchmal standen die Kunden sogar Schlange. „Ich weiß nicht, was es an dem Tag im Jahr 1969 gab, aber es muss etwas Besonderes gewesen sein“, sagt Frank Püttcher. Mit einer einfachen Kamera hat er das Ereignis festgehalten.

Meistertitel und Ehefrau

Mit dem Meistertitel im Gepäck und der Frau an seiner Seite machte sich auch Frank Püttcher selbständig – zunächst in einem Geschäft in der Altstadt. Im Jahr 2020 kann man sich nicht mehr vorstellen, wie es in einer Goldschmiede zuging. „Wir haben alle Stücke selber gemacht“, erinnert sich Püttcher. Trauringe musste man ein Jahr im Voraus bestellen. Das Gold wurde zugeteilt, manche Kunden brachten auch Gold mit.

Und ja, ein Goldschmied ist ein Handwerker für die feinen Dinge. „Aber auch in einer Goldschmiede kann es ziemlich laut zugehen“, sagt Püttcher. „Das ist keine leichte Arbeit.“

Das Familienunternehmen

Im Geschäft im Waldschloss wurden viele Stücke repariert und in Ordnung gebracht. Das war für Vater Gerhard Püttcher die Basis. „Er hat dann auch noch mitgearbeitet, als wir uns in ein Familienunternehmen zusammengetan hatten“, weiß Karola Püttcher. Und die Mutter von Frank Püttcher war ebenso dabei. Ein echtes Familienunternehmen.

Nun stellte Frank Püttcher schöne Dinge her oder reparierte sie, der Vater ebenso. Gerhard Püttcher bliebt seine Profession bis ins hohe Alter treu.

Ab 1989 gab es nun auch mehr Ware vom Lieferanten. Der Goldschmied wurde zum Verkäufer. „Das nimmt inzwischen den größeren Teil der Zeit ein“ sagt Frank Püttcher. Das Auge für ein schönes Schmuckstück, das hilft dabei. Und die Kunden schätzen die gute Beratung.

1995 erfolgte der Umzug in die Geschäftsräume in dem damals neuen Sparkassengebäude. Hier verkauft Frank Püttcher jetzt seine Bestände, die er noch hat. Und dann kommen noch viele Kunden, die eine Reparatur benötigen. „Denn nach dem Tag im Geschäft ging es oft in der Werkstatt weiter“, sagt Püttcher.

Büroarbeiten

Ehefrau Karola kümmerte sich derweil stets um das Büro und die Buchhaltung. Und natürlich unterstützte sie ihren Mann, wenn es im Laden richtig hoch herging. „Ohne meine Frau hätte ich das alles nicht hinbekommen“, sagt Püttcher.

Was kommt danach?

Ab dem 1. März haben Karola und Frank Püttcher mehr Zeit. „Erst müssen wir noch aufräumen“, sagt der Goldschmied. Und er freut sich darauf, seine zwei Enkelkinder öfter zu sehen. Außerdem ist er ein begeisterter Radfahrer. Zusammen mit seiner Frau hat er schon viele Touren unternommen. „Geplant haben wir, mit dem Rad die Peene abzufahren“, blicken Frank und Karola Püttcher voraus.

Kurioses zum Schluss

In 57 Jahren erleben Geschäftsleute auch Kurioses. Danach gefragt, fällt Frank Püttcher schnell eine Geschichte ein. „Trauringe mussten ja ein Jahr vorbestellt werden. Ein Paar, das so eine Vorbestellung abgab, hatte auch die Namen für die Gravur da gelassen. Ein halbes Jahr später rief der Mann an und sagte, man müsse noch mal etwas ändern. In den Ring der FRau sollte ein anderer Name eingraviert werden. Der Verlobte hat sich – die Frau betreffend noch einmal umentschieden. Die Ringe sollten bleiben.“

Von Joachim Wilisch