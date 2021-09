Garlitz

In Garlitz haben Marco und Karolin abgestimmt. Sie hoffen, dass es nach der Wahl sozialer zugeht. „Ich wünsche mir, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinander geht. Vor allem, dass die gewählten Politiker das halten, was sie vor der Wahl versprochen haben“, so Karolin Schreiber.

Von Jürgen Ohlwein