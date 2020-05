Rathenow

Polizisten auf Streife kamen am Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr auf einen Verkehrsunfall in der Friesacker Straße in Rathenow zu. Ein Pkw Peugeot war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die ohne Verletzungen davongekommene Fahrerin berichtete den Beamten, dass sie einer Katze ausgewichen sei und es so zu dem Unfall gekommen war. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Anzeige

Von Bernd Geske