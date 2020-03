Mehl und Milch gibt es nur noch in kleinen Mengen

Rathenow

Freitagfrüh um 7 Uhr war der Andrang so groß, dass die Kunden nur in kurzen Schüben durch die Tür neben dem großen Haupteingang eingelassen wurden. Schon seit Donnerstag ist im Eingangsbereich ein Wachmann eines Sicherheitsdienstes anwesend, um für Ordnung zu sorgen.

Bei Kaufland an der Milower Landstraße in Rathenow, dem mit einer Verkaufsfläche von 5300 Quadratmetern größten Lebensmittelmarkt im Umkreis von 40 Kilometern, ist viel unternommen worden, um die Herausforderungen der Corona-Krise zu meistern.

Corona bei Kaufland Quelle: Bernd Geske

Alle zwölf Kassen sind mit Plexiglasscheiben umrandet worden, um die Kräfte an den Kassen zu schützen. Allgegenwärtig sind rote Warnzettel, die darauf hinweisen, dass zu anderen Personen ein Mindestabstand von zwei Meter eingehalten werden soll. In einigen Bereichen wird das mit rot-weißem Absperrband noch deutlich gemacht.

„Wir machen das alles nur, so lange es wirklich notwendig ist“, sagt Marktleiter Olaf Bier. Aber derzeit sei das der richtige Weg, um Kunden und Personal vor dem Coronavirus zu schützen. Das Personal hat an jeder Kasse Desinfektionsmittel. Im Eingangsbereich gibt es Desinfektionsmittel für die Kunden.

In bestimmten Bereichen ist der gewünschte Zwei-Meter-Abstand genau markiert. Quelle: Bernd Geske

Das ist aber nur die eine Seite der aktuellen Situation. Schon vor zwei Wochen etwa, als sich die Lage in Italien und Frankreich verschärfte, begannen die Kunden immer mehr zu kaufen, so dass bestimmte Waren zeitweise gar nicht mehr zu bekommen waren. Mehl, Zucker, Milch, Eier sowie Toilettenpapier und Küchenrollen seien wieder und wieder komplett ausverkauft gewesen, berichtet Kaufland-Bezirksleiter Christian Burrasch.

Erschwert wurde die Lage für den Markt, weil einzelne Kunden mit außergewöhnlichen Mengen der genannten Produkte in ihren Wagen angetroffen wurden. Als sie vom Personal gebeten wurden, die Menge zu reduzieren, wollten manche Kunden nicht folgen.

Die Kassiererinnen werden mit Plexiglas geschützt. Quelle: Bernd Geske

„Es ist zunehmend vorgekommen, dass unsere Beschäftigten Anfeindungen und Beleidigungen ausgesetzt waren“, sagt Olaf Bier. Er appelliere daran, dass die unbeherrschten Kunden zur Besinnung kommen und respektvoll auftreten. Zwei Drittel aller Kunden seien aber sehr verständnisvoll. Am Donnerstagmorgen hätten viele dem Personal spontan Beifall geklatscht.

Bei Mehl und Zucker ist in letzter Zeit etwa zehnmal so viel wie sonst verkauft worden. Bei Toilettenpapier und Küchenrollen ging das Fünffache heraus. „Die Produzenten kamen nicht mehr hinterher“, sagt Olaf Bier, „die Lieferanten hatten nichts mehr, was sie uns bringen konnten.“

Das Personal arbeitet derzeit bis an die Leistungsgrenze. Quelle: Bernd Geske

Schließlich hat der Markt die stark gefragten Produkte auf haushaltsübliche Mengen pro Kunde reduziert. Bei Mehl drei Tüten. Milch ein Behälter mit zwölf Liter-Kartons. Bei Toiletten und Küchenpapier ein Paket. Um ankommende Waren so schnell wie möglich in die Regale räumen zu können, ist die übliche Betriebszeit von 5 bis 23 Uhr bis auf 2 Uhr nachts verlängert worden.

„Dank gilt meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, resümiert Olaf Bier. „Ihre Solidarität war einzigartig. Sie haben alles getan, um die Kunden zufriedenzustellen.“ Es zeichne sich ab, teilt er mit, dass bis Ende der Woche die Engpässe überwunden sind. Es werde mehr produziert und die Transporte kommen wieder zügig über die Grenzen.

Von Bernd Geske