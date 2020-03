Auf dem Wochenmarkt in der Rathenower Innenstadt waren am Mittwoch nur wenige Menschen unterwegs. Wo normalerweise großer Andrang herrscht, ging es ungewöhnlich ruhig zu. Eine Woche zuvor war das noch anders.

Am 25. März war der Markt in Rathenow wegen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen eingedampft - es waren nur wenige Leute in der Stadt Quelle: Joachim Wilisch