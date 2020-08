Kein Stillstand: 18 gemeinnützige Projekte bekommen Fördermittel vom Bund

Rathenow

Rund 32.000 Euro hat die Partnerschaft für Demokratie (PfD) Westhavelland und Nauen in diesem Jahr für gemeinnützige Projekte in der Region bereits ausgereicht. Das Geld stammt aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“, das bereits 2015 anlief und bis 2024 verlängert wurde.

18 Projektanträge haben die Mitglieder des Begleitausschusses seit Anfang des Jahres bewilligt, drei davon mussten zurückgezogen werden. Dazu gehören das Interkulturelle Parkfest, das Frierock Festival und ein Projekt des Vereins Land in Sicht.

„Die Projekte konnten aufgrund der Corona-Krise nicht durchgeführt werden. Zum Teil haben die Organisatoren aber Alternativen geschaffen“, berichtet Mike Stampehl. Er koordiniert die PfD von seinem Büro im Rathenower Rathaus.

Mike Stampehl koordiniert die Partnerschaft für Demokratie von seinem Büro im Rathenower Rathaus aus. Quelle: Christin Schmidt

Von einem Stillstand aufgrund der Krise kann aber keine Rede sein. Zum einen haben viele Vereine ihre Vorhaben umstrukturiert und die Konzept entsprechende der Vorgaben angepasst, zum anderen laufen viele Projekte über einen längeren Zeitraum und konnten den Stillstand gut überwinden.

Der Förderverein der Stadtbibliothek Rathenow hat sich zum Beispiel entschlossen, sein Projekt „Geschichte und Geschichte für alle“ in die zweite Jahreshälfte zu verschieben. Ursprünglich wollte der Verein bereits ab Mai zu Lesungen auf dem Schleusenplatz unter freiem Himmel einladen, nun fällt der Startschuss Ende September.

Förderung ohne Eigenanteil in der Krise

Mit 2250 Euro fördert die PfD das Vorhaben. Der Förderverein trägt einen Eigenanteil von zehn Prozent. Dieser fällt so gering aus, weil Vereine in der Krise nicht zu sehr belastet werden sollen.

Eine Ausnahmeregelung, die noch bis 31. Dezember gilt, ermöglicht dem Begleitausschuss sogar, Projekte ohne Eigenanteil zu bewilligen, wenn Vereine diesen nicht stemmen können, die Idee aber absolut förderwürdig ist.

Das Projekt, das in diesem Jahr wohl die meisten Menschen erreichte, ist das „Laut & Bunt“-Festival, das ebenfalls wieder mit finanzieller Unterstützung der PfD über die Bühne ging. Rund 900 Menschen nutzen am 1. August die Gelegenheit, im Mühlenhof des Optikparks Livemusik unter freiem Himmel zu genießen.

Auch das Laut & Bunt-Festival konnte unter anderem wieder Dank der Unterstützung der PfD stattfinden. Quelle: Uwe Hoffmann

Aber nicht nur in Rathenow wurden und werden gemeinnützige Projekte Dank finanzieller Hilfe der PfD umgesetzt. In Großderschau ist die Ausstellung „Fremde in Europa“ in der Kolonistenkirche zu sehen. Der Förderverein des Jahngymnasiums veranstaltete in Milow einen Wochenendworkshop zum Thema Fake News und Rechtspopulismus.

Der Verein LebenSmittel zeigt in der Kita in Rhinow den Mädchen und Jungen mit Hilfe von Kunst ein bewusstes Sozialverhalten. Dabei geht es um Empathie, friedliches Miteinander, aber auch darum, als Gruppe zu entscheidet und nicht nur als Individuum.

Der Förderverein der Dorfgemeinschaft Böhne ist gerade dabei sein Konzept für das Lesecafé zu überarbeiten und an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Eigentlich sollte hier der Startschuss im Mai fallen.

Kino-Matinee musste Zwangspause einlegen

In Bahnitz ist derweil das Projekt „Mütter und Töchter“ in der Mache. Bereits am 15. August findet die fünfte Auflage des beliebten Skate- und BMX-Events „Nauen auf Rollen“ statt, ebenfalls mit finanzieller Hilfe der PfD.

Die Ländliche Erwachsenenbildung Brandenburg (LEB) organisiert in Friesack das Beteiligungs- und Mitmachprojekt „Stimme der Jugend“ und Puppenspieler aus Strodehne haben im Auftrag der Diakonie ein Stück zu den Themen Mitwirkung, Akzeptanz und Empathie entwickelt, das in den nächsten Wochen in den Schulen aufgeführt wird.

Eine Zwangspause mussten die „Freunde für Europa“ einlegen. Ihre Matinee im Haveltorkino konnte während des Lockdowns nicht stattfinden und wurde nun am 2. August fortgesetzt. Inzwischen planen sie das nächste Vorhaben.

Stammtisch der Nation geplant

Am 5. Oktober soll am Schwedendamm ein Stammtisch der Nation stattfinden. Eingeladen sind Menschen aus europäischen Ländern, die in Rathenow leben.

„Wir wollen möglichst viele europäische Nationen zu einem Austausch zusammenbringen und mit den Gäste über ihre Hoffnungen sprechen und inwiefern sich diese bisher in Rathenow erfüllt haben. Eine Frage soll dabei auch sein, wie wir Europa präsenter machen können“, erklärt Mike Stampehl

Besonders am Herzen liegt ihm das Projekt „Nach Europa“, ein gemeinsames Vorhaben des Diakonischen Werks Havelland und der Freunde für Europa.

Theater in der Musikbrauerei

Dahinter steckt ein Theaterstück, das zwei Personen auf der Flucht zeigt, die in ihre ganz eigenen Vorstellungen von Europa verstrickt sind. Gezeigt wird das Stück am 6. September um 19 Uhr in der Musikbrauerei. Zudem gibt es am 7. September eine Vorführung für Schüler.

Wenige Tage zuvor dürfen Schüler sich in Kommunalpolitik üben. Das Planspiel „Pimp your town“ gastiert mit finanzieller Unterstützung der PfD vom 1. bis 3. September im Fit Point in Premnitz.

Die Partnerschaft und ihr Begleitausschuss Steuerndes Gremium der Partnerschaft für Demokratie ist der so genannte Begleitausschuss. In ihm sitzen Vertreter der Zivilgesellschaft und der Verwaltung aller fünf beteiligten Kommunen. Dazu gehören die Städte Rathenow, Premnitz und Nauen, die Gemeinde Milower Land und das Amt Rhinow. Das Amt Nennhausen ist Ende 2019 ausgestiegen. Insgesamt stehen 48.000 Euro für Projekte zur Verfügung, dazu kommen 25.000 Euro für Jugendforen und 10.000 Euro für die Öffentlichkeitsarbeit der PfD. Mit maximal 3000 Euro kann ein Projekt gefördert werden.

Kinder der Grundschulen in Premnitz und Milow nehmen daran Teil. Ein weiterer Durchgang ist im November in Nauen geplant. Mit je 6500 Euro aus dem Topf für Jugendforen fördert die PfD das Planspiel, das bereits zweimal in Rathenow stattfand.

Damit sind 32.000 Euro von insgesamt 48.000 Euro vergeben. Wichtig ist, dass alle Mittel noch in diesem Jahr ausgegeben werden müssen. Vereine, die das nicht schaffen, sollten sich rechtzeitig melden. Dann können die Gelder anderweitig vergeben werden.

Von Christin Schmidt