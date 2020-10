Keine Quarantäne mehr in Rathenower Pflegeheim Fontanepark

Rathenow

Nachdem auch der dritte Test an Mitarbeitern und Bewohnern des Seniorenpflegezentrums Fontanepark negativ verlaufen ist, also kein neuer Covid-19-Fall hinzugekommen ist, hat das Gesundheitsamt Havelland die Quarantäne aufgehoben. Die Einrichtung musste am 15. September unter Quarantäne gestellt werden, weil drei Personen dort positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Das Seniorenpflegezentrum wurde umgehend für externe Besucher geschlossen, die Infektionsschutzmaßnahmen entsprechend erweitert. Außerdem wurden drei Testreihen bei Mitarbeitern und Bewohnern angesetzt.

Von MAZ