Keine weiteren Corona-Fälle im Rathenower Rathaus

Rathenow

Im Rathenower Rathaus hat es nach dem ersten bestätigten Corona-Fall keine weiteren Infektionen gegeben. Das hat Hauptamtsleiter Jörg Zietemann auf MAZ-Anfrage mitgeteilt. Alle vorgenommenen Tests seien negativ ausgefallen, sagte Zietemann. Deshalb kehre die Stadtverwaltung ab dem kommenden Montag wieder in den Normalbetrieb zurück.

Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Danach mussten sich die Rathausmitarbeiter, die in engem Kontakt zu der Erkrankten gestanden hatten, in Quarantäne begeben. Mittlerweile seien diese Mitarbeiter getestet worden, so Zietemann. In allen Fällen sei das Ergebnis negativ ausgefallen.

Anzeige

Quarantäne bis 15. Oktober

Allerdings müssen diese Angestellten weiterhin, so ist es vorgeschrieben, in Quarantäne bleiben. Am 15. Oktober dürfen sie wieder in ihre Büros zurückkehren. Zietemann zufolge haben sich auch die Mitarbeiter, die in entfernterem Kontakt zu der Erkrankten standen, testen lassen. Auch diese Tests seien negativ ausgefallen, sodass die Betroffenen ihre Arbeit wieder aufnehmen konnten.

„Es besteht keine Gefahr mehr, dass sich das Virus in und aus den Reihen der Verwaltung weiter verbreitet“, sagte der Hauptamtsleiter. Deshalb werde man am Montag die Einschränkungen, die man nach Bekanntwerden des Coronafalls verfügt habe, wieder aufheben.

Maskenpflicht bleibt

In den Normalbetrieb, wie er vor Coronazeiten geherrscht hat, wird die Stadtverwaltung freilich nicht zurückkehren. Immer noch sind Besucher verpflichtet, im Rathaus eine Maske aufzusetzen. Auch die Mitarbeiter müssen im Foyer, in den Fluren und auf den Toiletten Masken tragen. Lediglich in den Büros sind sie von dieser Pflicht befreit.

Steigende Infektionszahlen

Weil die Infektionszahlen im Havelland in den vergangenen Wochen – wie überall in Deutschland – steigen, wird sich auch der Arbeitsstab im Rathaus wieder öfter treffen. „Wir müssen die Lage im Blick behalten, um schnell reagieren zu können, wenn es notwendig ist“, so Zietemann.

Von Mittwoch auf Donnerstag wurden im Havelland sieben neue bestätigte Coronafälle gemeldet. Nur im Kreis Oder-Spree war die Zahl der Neu-Infektionen höher (8). Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis liegt bei 12,9 pro 100000 Einwohner. Das ist höher als in den Sommermonaten. Im Vergleich zu den Corona-Hotspots in Deutschland allerdings nimmt sich dieser Wert gering aus. In Neukölln beispielsweise lag der Wert am Donnerstag bei über 80.

Von Markus Kniebeler