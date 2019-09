Steckelsdorf

Ein mannsgroßer Storch, Eule, Wildschwein, Teehaus, Seepferdchen und weitere mit Kettensägen in Eiche gesägte Motive zieren künftig den Weg um den Steckelsdorfer See. Angefertigt wurden sie am Wochenende beim Kettensägenschnitzen auf dem Campingplatz.