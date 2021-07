Rathenow

Wie schnell werden Kinder auf einmal groß. Das erleben die Erzieher der Evangelischen Kita Regenbogen in Rathenow jedes Jahr aufs Neue. So auch gestern wieder, als 14 Kinder aus der Kita Regenbogen gut vorbereitet auf ihren Weg in die Schulzeit geschickt wurden.

„Kinder wollen sich ausprobieren, neues Lernen und entdecken. Hier bei uns bekommen sie die Möglichkeit, ihrem Entdecker – und Forscherdrang nachzugehen. Wir finden, überzogene Behütung und ständige Kontrolle sind nicht förderlich für die Entwicklung der Kinder. Wir schenken den Kindern Vertrauen, das auf ihrem weiteren Lebensweg wichtig ist“, erzählt Erzieherin Silke Flack.

Eine, die schon seit mehr als 35 Jahren in der Kita Regenbogen als Erzieherin arbeitet, ist Patricia Koy. Sie hat schon viele Kinder aus der Kita in den Schulalltag entlassen.

„Es ist immer wieder ein sehr emotionaler Moment. Schließlich kennt man jede ihrer Fähigkeiten und Gewohnheiten. Wir haben sie geprägt und ihnen vieles mit auf den Weg geben können. Da hat man schon eine Träne im Knopfloch“, erzählt Patricia Koy.

Die Kinder selbst fanden die letzten Tage aber noch einmal richtig spannend. Die Erzieher haben sich auch einiges einfallen lassen. „Die letzten drei Tage waren Thementage voller Überraschung für die Kinder. Wir haben einen Experimentiertag, einen Märchentag und einen Dschungeltag veranstaltet. Am letzten Tag gab es dann noch eine Schatzsuche“, erzählt Erzieherin Natalia Lehmann.

Die Kinder waren am letzten Tag sehr aufgeregt. Der sechsjährige Elias freut sich schon auf die Schule. „Ich freue mich auf die Einschulung. In der Kita hier war ich gern. Ich habe hier immer mit meinem Freund Paul über Pokémon gesprochen. Das werde ich vermissen“, sagt Elias.

Elias tauschte mit seinem Freund Paul gerne Pokemons. Quelle: Jürgen Ohlwein

Auch Aaron aus Rathenow ist etwas traurig, dass die Zeit in der Kita vorbei ist. „Ich habe hier gern Fußball gespielt. Sport mache ich gern. Auf die Schule und neue Freunde freue ich mich auch. Ich kenne schon drei Jungs, mit denen ich zusammen in die Weinbergschule komme“, erzählt Aaron und lächelt.

Aaron ist der sportliche in der Kitagruppe gewesen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Emma hat es geliebt, in der Kita zu toben. „Ich habe hier in der Kita Regenbogen gern gespielt und viel gebastelt. Basteln macht mir richtig Spaß. Auf die Schule freue ich mich sehr. Eine Freundin von mir kommt auch auf die Weinbergschule“, erzählt Emma.

Emma mit der Schatzkarte vom Abschlußtag in der Kita Regenbogen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Ebenfalls Spaß am Sport in der Kita hatte die sechsjährige Madlene. „Ich habe die Basketballmedaille in Bronze bekommen. Das Basketballspielen hat mir viel Spaß gemacht. Die Medaille habe ich von den Red Eagles bekommen. Ich werde in die Kleine Grundschule Hohennauen gehen“, erzählt Madlene freudig.

Madlene freut sich schon auf die Schule. Quelle: Jürgen Ohlwein

Am Dschungeltag bastelten die Jungen sich Masken und die Mädchen ließen sich schminken. Nach dem Mittagessen waren alle Kinder ganz aufgeregt damit beschäftigt, den Schatz zu finden. Dazu mussten die Kinder so manches Rätsel lösen und sportliche Hindernisse überwinden.

Am Ende fand man den Schatz vergraben im Sandkasten der Kita Regenbogen. Als dann der Schatz geborgen war, hatte jedes Kind einen Schmunzelstein und einen Schutzengel in den Händen.

Am letzten Tag wurde in der Kita noch einen Schatz gefunden. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Am Abend kommen wir dann noch mit den Kindern und Eltern zusammen. Für sie ist das auch nicht einfach. Plötzlich merken sie, wie schnell ihr Kind heranwächst. Irgendwie sind sie froh, dass sie die Kitazeit gemeistert haben, aber ein wenig wehmütig sind sie schon“, erzählt Patricia Koy.

„Zu den Eltern, die ihre Kinder in die Kita Regenbogen bringen, gehören mittlerweile schon Kinder, die ich durch ihre Kindheit begleitet habe. Das ist ein tolles Gefühl“, verrät Patricia Koy.

Von Jürgen Ohlwein