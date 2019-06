Rathenow

Nach dem Piratenfest am 4. Mai und dem Mittelalter-Spektakel am 25./26. Mai trafen sich zum Kindertag im Optikpark erneut hunderte kleine und große Besucher am Samstag, um bei Spiel viel Spaß zu haben.

Zur Galerie Zum Kindertag war der Optikpark Rathenow fest in Kinderhand. Bei sommerlichen Temperaturen machen die Spiele und Wettkämpfe Spaß, während sich die Erwachsenen einen Ruheplatz im Schatten suchten.

Dafür sorgte das spezielle Programm des Grünen Klassenzimmers und eine humorvolle Show des Zauberers Volker. Enrico Lein aus Gosen schminkte sehr professionell die kleinen Gäste und bei der auf Rathenower Festen mittlerweile bekannten „Candy Mam“ gab es bunte Zuckerwatte in Form lustiger Tierköpfe, wie Bärchen. Mama und Papa fanden unter den Bäumen auch mal etwas Schatten. Denn nach dem durchschnittlich mit zwei Grad weniger „unterkühlten“ Mai zeigte sich der Himmel, zum meteorologischen Sommeranfang, bei um die 28 Grad wolkenfrei.

Mit Handschuhen

Sechs Stationen hatte das Team des Grünen Klassenzimmers zum Spaßwettkampf vorbereitet. Bei „Kleider machen Leute“ galt es verschiedene Kostümteile anzuziehen. Problem dabei war die Bedingung, Handschuhe zu tragen.

Kleine Überraschung

Als „Schraubenkönig“ und „Fädelmeister“ konnte sich nur derjenige im Wettkampf erweisen, der viel Geschick und Geduld bewies. So, wie die siebenjährige Hanna und die sechsjährige Milla, die mit ihren Familien aus Schollene zum Kindertag in den Optikpark kamen. „Sportliche“ Herausforderungen boten die Stationen „Hindernis-Eierlauf“, „Gummistiefelwettrennen“ und „Stiefelweitwurf“. Für jede der absolvierten Stationen erhielten die Kinder jeweils einen Knopf, mit denen sie sich am Ende eine kleine Überraschung aussuchen konnten.

Zauberer Volker in Aktion. Quelle: Uwe Hoffmann

Zauberer Volker unterhielt die Gäste am Nachmittag mit zwei humorvollen halbstündigen Shows, bei denen er auch einige Kinder auf die Bühne holte. „Auf der Bühne stehen hat Spaß gemacht“, bedankte sich der vierjährige Mino aus Rathenow nach der Show bei Zauberer Volker. „Seit nunmehr über 40 Jahren unterhalte ich kleine und große Zuschauer mit meinem ‚Zauberzirkus’-Programm“, sagt Volker Grass aus Jena, der schon in seiner Kindheit für die Zauberei interessierte.

Der nächste Höhepunkt

„Das heiße Wetter war für die Betreuer der Stationen anstrengend, aber die vielen Besucher haben die Vorbereitungen gerechtfertigt“, so Optikparksprecherin Katja Brunow. „Mit den vielen Besuchern sind wir sehr zufrieden.“ Der nächste Veranstaltungshöhepunkt im Optikpark ist das Dance Meeting am 8. Juni.

Von Uwe Hoffmann