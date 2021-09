„Kirchen-Brote“ erbringen 850 Euro für die Sanierung des Göttliner Gotteshauses

Zwei Bäckermeister haben sich mit zwei Broten für die Sanierung der Göttliner Kirche eingesetzt. Es gab aber auch andere Menschen, die auf ihr Art dabei geholfen haben, das Gotteshaus zu sanieren. Am Sonntag wurde Kircheneinweihung gefeiert.

Pfarrerin Katrin Brandt überreicht Volker Hebold, der in Rathenow-West in fünfter Generation bäckt, eine Tonfliese in Form der Göttliner Dorfkirche. Quelle: Uwe Hoffmann