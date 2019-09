Kita „Zwergenland“ für Forschergeist geehrt

Rathenow

Auf einer großen Veranstaltung mit 400 Kindern ist am Donnerstag in Beelitz die Rathenower Kita „ Zwergenland“ zum 6. Mal hintereinander mit einem Zertifikat als „ Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet worden. Die eingeladenen Einrichtungen wurden geehrt für ihr Engagement bei der Förderung frühkindlicher Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – auch bekannt unter der Abkürzung MINT-Fächer.

Der Kita „ Zwergenland“ kam an dem Tag eine besondere Bedeutung zu, weil sie zu den nur vier Kindereinrichtungen im Land gehört, die das Zertifikat zum 6. Mal bekamen. Mehr ist nicht möglich. Länger kann eine Kita nicht dabei sein, weil das Netzwerk „ Haus der kleinen Forscher“ erst 2009 erstmals Zertifikate vergeben hat. Wer dabei bleiben will, muss seine Zertifizierung alle zwei Jahre wiederholen – aber immer auch mit neuen Beiträgen.

Stolz auf das Zertifikat. Einige Kinder und Erzieherinnen der Kita „Zwergenland“. Quelle: Bernd Geske

Neben „ Zwergenland“ erhielten Kitas aus Kleinmachnow, Michendorf und Ketzin ihr 6. Zertifikat. Die Rathenower sind die ersten und einzigen im Westhavelland. Deutschlandweit haben erst 24 Einrichtungen diese Stufe erreicht.

Wie Kita-Leiterin Jana Kutschan berichtet, gehört dort das kindgemäße Forschen und Experimentieren zum Alltag. Bereits die kleinen Krippenkinder werden mit einbezogen: Sie machen „Falllinienuntersuchungen“, indem sie beobachten und beschreiben, wie sich Wasser, Gries oder Erbsen und Linsen beim Ausschütten auf dem Weg nach unten verhalten.

Faszinierend: „Das geheimnisvolle Schwarz“. Quelle: Bernd Geske

Ein immer wieder gern gewähltes Experiment ist „Das geheimnisvolle Schwarz“. Die Kinder bemalen zunächst Filterpapier mit wasserlöslicher schwarzer Farbe. Dann tröpfeln sie mit einer Pipette Wasser drauf und schauen, wie die Konturen sich verändern und aus dem Schwarz andere Farben plötzlich heraus laufen.

Besonders eindrucksvoll war „Über den Wolken“. Da ging es unter anderem um Planeten und Raketen. Erzieherinnen haben eine lange Schnur straff durch den Raum gespannt und einen Luftballon beweglich daran fest gemacht. Als sie die Luft aus dem Ballon entweichen ließen, ist der raketengleich die Schnur entlang gezischt.

Experimente und ein Projekt

Das Netzwerk verlangt für die Zertifizierung stets Berichte über solche Experimente. Immer muss aber auch ein Projekt dabei sein, bei dem vielgestaltige Zusammenhänge erkennbar werden.

Mit der Rathenowerin Elke Dartsch vom Verein „Sonnenkind“ und der Duncker-Oberschule hat die Kita 2019 ein Projekt über Nachhaltigkeit umgesetzt. Elke Dartsch wirkt seit Jahren bei einer Hilfsaktion für das Dorf Kitty im afrikanischen Land Gambia mit. Als die Kita-Kinder erfuhren, dass die Kinder dort keine Schuhe haben, begannen sie mit einer Kinderschuh-Sammelaktion.

Jede Menge Kinderschuhe

Es kamen riesige Mengen von Spenden zusammen, berichtet Jana Kutschan. Ihre Kinder seien tief beeindruckt gewesen, als Elke Dartsch ihnen später Fotos ihrer Spenden bei den Kindern in Gambia zeigte. Die Kita-Kinder sprachen im Anschluss vergleichend über Ernährung, Müllentsorgung und Verkehr in Afrika und Deutschland. Zusammen mit Duncker-Schülern haben sie auf dem Echsenspielplatz am Weinberg herum liegenden Müll aufgesammelt.

Das alles hat die Verantwortlichen des Kleine-Forscher-Netzwerks so begeistert, dass sie noch im September ein Kamerateam in die Kita „ Zwergenland“ schicken. Es soll dort filmen, wie Forschen, Experimentieren und das Sprechen über die Welt zum Alltag gehören.

Von Bernd Geske