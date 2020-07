Rathenow

Oft ist beschrieben worden, wie schwer es für kleine Kinder war, die in der harten Phase der Corona-Krise plötzlich nicht mehr in ihre Kita durften. Auch Eltern bekamen nicht selten Schwierigkeiten, Homeoffice und Kinderbetreuung zu Hause unter einen Hut zu bringen.

Die Rathenower Kita „ Zwergenland“ hat dieser unbefriedigenden Situation sehr kreativ die Stirn geboten. Sie hat Kinder, die in der Zeit der Notfallbetreuung zu Hause bleiben mussten, in die Bildungsarbeit in der Einrichtung mit einbezogen.

Anzeige

Kita-Leiterin Jana Kutschan. Quelle: Bernd Geske

Weitere MAZ+ Artikel

Ihr Projekt „Chancengleichheit in der Corona-Krise“ hat die Kita als Beitrag zum Wettbewerb „Chancen-Gerechtigkeit l(i)eben“ eingereicht. Und der Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg hat es nun für den bundesweiten Förderpreis nominiert. Der ist mit der stattlichen Summe von insgesamt 15.000 Euro dotiert.

„Als Mitte März die Zeit der Notfallbetreuung begann, hatten wir plötzlich nur noch ganz wenige Kinder hier in der Kita“, berichtet die Zwergenland-Leiterin Jana Kutschan. Ganz viele Kinder mussten wegen der Corona-Einschränkungen zu Hause bleiben, in der Kita sei die Bildungsarbeit aber natürlich weiter gelaufen.

Gretha, vier Jahre, hat das zu Hause gemalt. Quelle: privat

Um die Kinder auch zu Hause weiterhin zu erreichen, haben die Erzieherinnen der Kita ihre jeweiligen Wochenpläne für die Kita mit Anleitungen für die Eltern ergänzt und ihnen dann zugeschickt. Das haben sie per E-Mail gemacht oder auch über eine WhatsApp-Gruppe der Kita. Die Ideen waren für die drei Altersbereiche unter drei Jahren, über drei Jahren und Vorschule angepasst. Viele Eltern haben zeitgleich die selben Inhalte wie in der Kita zu Hause mit ihren Kindern geübt.

Da gab es ein Lied, bei dem die Kinder zu bestimmten Zeilen zu klatschen, stampfen, gehen, hüpfen oder zu tanzen hatten. Das Bilderbuch-Gedicht „Morgens früh um sechs kommt die kleine Hex’“ wurde verschickt und zu Hause geübt. Anleitungen für Fingerspiele gingen digital auf die Reise und noch vieles mehr.

Manelly, vier Jahre, mit ihrem Zu-Hause-Bild. Quelle: privat

Auch vor Experimenten schreckte die Kita nicht zurück. Wer wollte, konnte unter fachkundiger Anleitung aus dem „ Zwergenland“ zu Hause eine Anordnung aufbauen, um die Funktionsweise eines Vulkans nachzuspielen. Auf einfache Bestandteile wurde geachtet. Mit einem Teller, einem Glas, Alufolie, Klebeband, Essig, Wasser, Spülmittel, Backpulver und ein paar anderen Dingen konnte ein kleiner Vulkan gebaut werden, der auch tatsächlich ausbrechen konnte. Zitat: „Stellt Euren Vulkan spätestens jetzt auf eine wasserdichte Unterlage, sonst läuft Lava auf den Tisch oder den Boden!“

Nils, ein Jahr, zu Hause beim Trommeln. Quelle: privat

Selbst Koch-Anleitungen für einfache Speisen von der Sarah-Wiener-Stiftung sind an die Familien verschickt worden. Erzieherinnen haben auch kurze Erklär-Videos aufgenommen und verschickt, zum Beispiel eines über das „Geschichten-Säckchen“. Hier werden Geschichten erzählt und passend dazu kleine Gegenstände bewegt.

Viele Eltern haben die Angebote dankbar angenommen, berichtet Jana Kutschan. Sie hätten Fotos zurück zur Kita geschickt, auf den ihre Kinder mit den Ergebnissen zu sehen sind. Im Januar 2021 will die Kita „ Zwergenland“ dazu eine Ausstellung im Rathenower Rathaus eröffnen.

Von Bernd Geske