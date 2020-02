Mehr Personal: Kita Zwergenland wächst und wächst

Rathenow

Fachkräfte sind knapp, das ist auch in vielen Kindertagesstätten so. In der Rathenower Kita Zwergenland ist der Personalbedarf besonders groß, weil die Einrichtung in den letzten Jahren so stark gewachsen ist wie keine andere weit und breit.

Anfang 2015 sind dort „nur“ zehn Kinder betreut worden. Damals hatten Jana Kutschan und Anja Steffens noch gemeinschaftlich eine Tagespflege betrieben.

Einige Zeit später wurde diese dann in eine Kita umgewandelt. Der Stammsitz erhielt zunächst einen Anbau zur Erweiterung, dann nahm die Kita ein zweites Haus in Betrieb, so dass die Kapazität auf 54 Betreuungsplätze wuchs. Kein Wunder also, dass die einstige Tagesmutter und jetzige Kita-Leiterin Jana Kutschan jede Menge neue Fachkräfte finden musste.

Als im vergangenen Jahr das Bundesprogramm „Fachkräfte-Offensive Erzieher: Nachwuchs gewinnen, Profis binden“ vom Himmel fiel, langte die Chefin sofort großzügig hin, um vier von ihren Kolleginnen maßgeschneiderte Qualifizierungen zu ermöglichen.

Kita-Leiterin Jana Kutschan Quelle: Bernd Geske

Die Einrichtung ist im gesamten Havelland die einzige, die Mittel aus dem Bundestopf beantragt hat. Das bestätigte der Landkreis der MAZ auf Anfrage.

Maryam Hadavand stammt aus Teheran, der Hauptstadt Irans. Als ausgebildete Dolmetscherin für Persisch und Englisch arbeitete sie dort viel mit Kindern. In Rathenow angekommen, meldete sie ihre Tochter in der Kita Zwergenland an. So in Kontakt gekommen, wurde zunächst ein dreimonatiges Praktikum vereinbart.

Diese Zeit hat Maryam Hadavand so gut gefallen, dass sie mit 39 Jahren eine berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin begann. Dabei sind die Förderbedingungen recht komfortabel, sagt Jana Kutschan. Im ersten Jahr wird das Gehalt zu 100 Prozent vom Bundesprogramm übernommen, im zweiten zu 70 und im dritten Jahr zu 30 Prozent. „Das ist toll“, sagt die Kitaleiterin.

Maryam Hadavand ist zwei Tage in der Woche am OSZ Friesack, um Theorie zu büffeln. Den Rest der Woche unterstützt sie ihre Kolleginnen in der Einrichtung. Am Ende winkt ihr der Abschluss zur staatlich anerkannten Erzieherin. „Sie ist einsatzbereit, zielstrebig und ehrgeizig“, sagt ihre Chefin. „Die Kinder mögen sie sehr.“ Dass sie den Abschluss schafft, daran zweifelt hier keiner.

Auf einer anderen Spur des Bundesprogramms ist eine ausgelernte Erzieherin der Kita unterwegs. Im September hat sie eine Weiterbildung zur „Sozialmanagerin für Kindereinrichtungen“ begonnen, die bis Ende 2020 dauert. Der Aufwand wird ihr mit einer monatlichen Zulage von 300 Euro versüßt. Wenn alles klappt, ist sie für eine Leitungstätigkeit qualifiziert.

Kita Zwergenland Quelle: Bernd Geske

Nicht zuletzt haben zwei weitere Frauen der Kita eine Ausbildung zur Praxisanleiterin begonnen. Der Bund übernimmt hier die Weiterbildungskosten. Ihr Kurs läuft neun Monate an der Awo-Sozialschule „ Sophie Scholl“ in Premnitz. Danach dürfen die beiden Erzieherinnen Praktikanten betreuen. Ihr Ziel sei, dass alle vier Frauen auch weiter in der Kita Zwergenland beschäftigt werden, sagt Leiterin Jana Kutschan.

„Wir haben durch das Bundesprogramm die Möglichkeit erhalten, weitere Fachkräfte auszubilden. Das wird dazu beitragen, eine gute und qualitativ hochwertige Betreuung für alle Kinder in unserer Obhut zu sichern“, sagt sie.

Von Bernd Geske