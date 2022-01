Kitty’s Candy World: Ein Lächeln erkennt man an den Augen

Jamina Herbrich arbeitet erst seit letztem Herbst bei Kitty’s Candy World auf Rathenows beliebter Flaniermeile in der Innenstadt. „Viele Stammkunden kennen mich nur mit Maske“, erzählt die ausgebildete Pferdewirtin. Dass ihre untere Gesichtshälfte durch den Mund-Nase-Schutz verdeckt bleibt, hindert sie nicht daran, ihre Gäste herzlich zu begrüßen. „Ich gehe auf unsere Kunden zu und führe sie zu einem freien Platz.“

Blickkontakt ist der Cafémitarbeiterin dabei wichtig. Denn ein Lächeln spiegelt sich in den Augen wider: „Mit der Zeit kennt man die Leute, die bei uns regelmäßig frühstücken oder einen Kaffee trinken wollen. Ein Lächeln erkennt man oft auch an den Augen.“ Und das stimmt: Die Augenpartie ist wichtig, um Emotionen zu zeigen. „Man kann oft an den Blicken ablesen, in welcher Stimmung eine Person ist“, erklärt sie. Und die ist spätestens dann gut, wenn Herbrich hausgemachte Köstlichkeiten an den Tisch bringt.

Von Franziska von Werder