Klietz: Die nächste Großübung auf dem  Truppenübungsplatz

Die Nato ist seit Beginn des Ukraine-Krieges schlagartig in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Dem westlichen Militärbündnis kommt bei der Eindämmung des Putin’schen Expansionsdranges und dem Schutz der osteuropäischen Anrainerstaaten Russlands eine entscheidende Bedeutung zu.

Dass auch die Bundeswehr ihren Bündnisbeitrag leistet, belegen unter anderem die Aktivitäten auf dem Truppenübungsplatz Klietz. Vor rund vier Wochen trainierten unter dem Namen „Wettiner Schwert“ Soldaten der Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen“ aus dem sächsischen Frankenberg ihre Fähigkeiten. Und ab dem kommenden Freitag ist die Brigade wieder auf dem Truppenübungsplatz zugange. Diesmal lautet der Name der Übung „Wettiner Heide“.

Vorbereitung auf Nato-Einsatz

Mit einer ganzen Reihe von Übungen bereitet sich die Panzergrenadierbrigade auf eine Führungsrolle im Bündnis vor. Denn im kommenden Jahr stellt sie den Leitverband für die so genannte Nato Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).

Diese oft als Speerspitze der Nato bezeichnete schnelle Eingreiftruppe zeichnet sich durch hohe Einsatzbereitschaft und schnelle Reaktionsfähigkeit aus. Innerhalb von 48 bis 72 Stunden muss, so die Anforderung, die multinationale Truppe bereit sein, dorthin verlegt zu werden, wo sie benötigt wird.

Und dieses schnelle Verlegen wird nach Auskunft von Hauptmann Patrick Becker, Presseoffizier des Klietzer Truppenübungsplatzes, in der am Freitag beginnenden Übung trainiert.

Großes Aufgebot an Mensch und Material

Insgesamt 1700 Soldaten mit über 300 Fahrzeugen – darunter Panzer und anderes schweres Gerät – nehmen an der Übung teil. Allerdings werden sie nicht alle auf einmal in Klietz anrollen, sondern in Etappen.

Aus den verschiedensten Regionen Nord-/Ostdeutschlands rücken einzelne Truppenteile – mit bis zu 200 Soldaten und 50 Fahrzeugen – an, machen auf dem Klietzer Gelände Station und begeben sich von dort wieder auf den Weg. Ziel der Operation ist der große Truppenübungsplatz im niedersächsischen Munster.

Klietz ist bei dieser Operation eine Art Zwischenstation, in der Mensch und Material neue Energie tanken können. Zu diesem Zweck wird auf dem Gelände der Panzerschießbahn 13 ab Freitag ein großes Versorgungsdepot aufgebaut.

In einem noch zu errichtendem Zeltlager können Soldaten übernachten oder sich ausruhen. Außerdem wird zur Versorgung eine Feldküche aufgebaut. In einem Tanklager können die Kraftstoffvorräte der Fahrzeuge aufgefüllt werden. Außerdem besteht in einem Werkstattbereich die Möglichkeit, Fahrzeuge zu warten und – wenn nötig – zu reparieren.

Gewässerübergang in Göttlin

Doch Klietz wäre nicht Klietz, wenn der besondere Charakter des Truppenübungsplatzes nicht ins Übungsgeschehen einbezogen würde. Weil Havel und Elbe das Übungsplatzgelände eingrenzen, kann an diesen beiden Flüssen der Gewässerübergang trainiert werden.

Und das wird bei der anstehenden Übung geschehen. Am Maifeiertag wird nach Auskunft von Hauptmann Patrick Becker die Übersetzstelle in Göttlin zum Schauplatz des Geschehens. Hier werden Pioniere mit mobilen Pontons einen Übergang herrichten, über den Teile der Truppe auf den Übungsplatz gelangen.

Die besondere Herausforderung für die Soldaten besteht darin, dass sie bei dieser Aktion von – simulierten – feindlichen Kräften gestört werden. „Trainiert wird der Gewässerübergang unter Gefechtsbedingungen“, so Becker. Eine Übung in dieser Form habe es in Klietz bislang noch nicht gegeben.

Unruhe am Maifeiertag

Für die Anrainer bedeutet dies, dass es am Maifeiertag etwas lauter werden kann. Denn auch Panzer sind an dem Szenario beteiligt und werden Übungsmunition verschießen. Dass dies ausgerechnet am Feiertag passiert, sei nicht zu vermeiden gewesen, so Becker. In dem komplexen, eng getakteten Ablaufplan sei der 1. Mai der einzig mögliche Termin für diesen Übungsteil gewesen. Doch das Geschehen sei auf die Zeit zwischen 8 und 13 Uhr begrenzt.

Unabhängig davon wird in der ersten Maiwoche der militärische Verkehr auf den Straßen rund um den Truppenübungsplatz zunehmen. „Es kann passieren, dass man mal hinter einer Kolonne herfahren muss“, so der Pressemann. Ab dem zweiten Mai-Wochenende werde es dann wieder merklich ruhiger auf dem und um den Platz.

