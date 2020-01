Neue Übungsanlage für Sprengstoffexperten

Klietz

Auf dem Truppenübungsplatz Klietz steht eines der größten Bauvorhaben der vergangenen Jahre vor dem Abschluss. Im Mai soll die so genannte Breaching-Anlage in Betrieb genommen werden.

Es ist die einzige Anlage ihrer Art in Deutschland. An ihr sollen Soldaten und Sonder-Einsatzkräfte trainieren, wie man sich durch gezielten Einsatz von Sprengstoff Zutritt zu Gebäuden verschafft.

Massives Betongebäude

Kernstück der Anlage ist ein Betongebäude, das einem Rohbau ähnelt. Das Besondere an diesem Gebäude sind die mit massiven Stahlumrandungen versehenen Tür- und Fensteröffnungen. In diese können vorgefertigte Elemente eingesetzt werden. Aufgabe der Soldaten, die auf der Anlage trainieren, ist es, diese Elemente mit gezielten Aktionen herauszusprengen.

Blick in das „Breaching-House“. Im Hintergrund die Lagerhalle, in der Fenster-, Tür- und Wandmodule gelagert werden. Quelle: Markus Kniebeler

Nötig werden könnten derartige Operationen beim Einsatz der Bundeswehr in Krisengebieten. Ein denkbares Szenario: Ein Gebäude wurde besetzt, im Inneren werden Geiseln gehalten. Um diese zu befreien, verschaffen sich Sprengstoffexperten Zugang zum Haus. Die Herausforderung besteht darin, den Sprengstoff so zu dosieren, dass das Gebäude betreten werden kann, die Geiseln durch die Explosion aber keinen Schaden erleiden.

Realitätsnahe Übungen

Derartige Situationen können ab dem Sommer in Klietz durchgespielt werden. Und zwar so realitätsnah wie möglich. Während bei Sprengübungen normalerweise an einem einfachen Rahmen mit Tür oder Fenster trainiert wird, steht in Klietz ein zweistöckiges, rund 200 Quadratmeter großes Betongebäude für die Simulation von Einsätzen zur Verfügung.

„Es geht nicht nur um das Sprengen an sich“, erklärt Dennis Issel, stellvertretender Kommandant des Truppenübungsplatzes. Auf der Breaching-Anlage könne der komplette Ablauf eines Einsatzes trainiert werden. Von der Planung über die Stürmung des Gebäudes bis zur Befreiung der Geiseln.

Von diesem Beobachtungsstand kann das Übungsgeschehen verfolgt werden. Quelle: Markus Kniebeler

Zu der Anlage, in deren Bau rund 3,5 Millionen Euro investiert wurden, gehören neben dem beschriebenen Breaching-House ein Beobachtungsstand, von dem das Geschehen verfolgt werden kann.

In rund 300 Metern Entfernung gibt es außerdem ein Aufenthaltsgebäude für jene Soldaten, die gerade nicht aktiv an der Übung beteiligt sind. Und schließlich gehört eine große Lagerhalle zu dem Ensemble, das sich auf dem brandenburgischen Teil des Übungsplatzes befindet, rund drei Kilometer Luftlinie von der Ortschaft Grütz entfernt.

Das Gebäude aus Stahlbeton mit den stählernen Einfassungen ist so massiv, dass es von den Explosionen nicht beschädigt werden kann. Lediglich die Tür-, Wand- und Fenstereinsätze müssen nach einer Übung ausgetauscht werden.

Blick auf das Herzstück der Anlage: Im Breaching-House kann trainiert werden, wie man sich durch gezieltes Sprengen Zutritt in Gebäude verschafft. Quelle: Markus Kniebeler

Die Ersatzmodule werden in dem Lagergebäude vorgehalten, das eigens zu diesem Zweck errichtet wurde. Nach jedem Übungslauf werden die herausgesprengten Elemente je nach Anforderung aus dem Lager ersetzt.

Drei feste Mitarbeiter

Drei feste Mitarbeiter werden sich um den Betrieb der Anlage kümmern. Obwohl diese in erster Linie Soldaten vorbehalten ist, können auch Dritte Übungszeiten mieten. „Für Spezialkräfte der Polizei oder des Bundesgrenzschutzes dürfte das eine interessanter Ausbildungsmöglichkeit sein“, sagt Hauptmann Issel.

Übrigens müssen die Anlieger des Platzes – Grütz liegt rund drei Kilometer, Steckelsdorf rund vier Kilometer Luftlinie entfernt – keine nennenswerte Lärmbelästigung befürchten. „Auf der Anlage wird mit Sprengstoffmengen von maximal zwei Kilogramm gearbeitet“, sagt der stellvertretende Platzkommandant. Das reiche bei weitem nicht, um die Ruhe der Anwohner zu stören.

Von Markus Kniebeler