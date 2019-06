Rathenow

Dem Rathenower Heinz-Walter Knackmuß ist vor wenigen Tagen eine besondere Ehre zuteil geworden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hatte ihn dazu berufen, auf der 9. Sitzung des Deutsch-Koreanischen Konsultationsgremiums zu Vereinigungsfragen für Deutschland zu sprechen. Seit 2010 finden jährlich wechselnd in Südkorea und der Bundesrepublik solche Treffen statt.

Für die asiatische Regierung ist die Wiedervereinigung mit Nordkorea ein wichtiges Zukunftsthema. Deren Experten erhoffen sich wesentliche Erkenntnisse von hiesigen Fachleuten, die darüber berichten und sich befragen lassen, wie die deutsche Wiedervereinigung nach 1989/1990 bewältigt worden ist.

Zum Besuchsprogramm in Südkorea gehörte auch eine Fahrt zur Grenze nach Nordkorea entlang des 38. Breitengrades. Quelle: privat

In Rathenow und Umgebung kennt man den mittlerweile 74-jährigen Heinz-Walter Knackmuß als engagierten Vorsitzenden des Förderkreises zum Wiederaufbau der St.-Marien-Andreas-Kirche. Seit wenigen Tagen sitzt er nach der Kommunalwahl auch für die SPD als stellvertretender Vorsitzender im Präsidium der Stadtverordnetenversammlung (SVV) Rathenow.

Nicht mehr ganz so bekannt ist, dass er von 1990 bis 2006 Amtsarzt und Leiter des Gesundheitsamtes im Landkreis Havelland war. Parallel dazu wirkte er als stellvertretender Bundesvorsitzender der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Von 1975 bis 1990 war er bereits zu DDR-Zeiten der Hygienearzt im Kreis Rathenow gewesen.

Großes Thema: Medizin

Für das 9. Konsultationstreffen, das in der Olympiastadt Pyeongchang stattfinden sollte und für das Vereinigungsfragen im Bereich der Medizin das große Thema waren, hatten sich die Südkoreaner unter anderem einen Vortrag über den Aufbau der Gesundheitsämter in den neuen Bundesländern gewünscht. Längeres Suchen nach einem geeigneten Experten für dieses Thema hatte im Bundeswirtschaftsministerium schließlich zu Heinz-Walter Knackmuß nach Rathenow geführt. Er hatte im Jahre 1994 an der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf schon einmal einen ähnlichen Vortrag gehalten.

„Von südkoreanischer Seite nahmen viele Universitätsprofessoren und Mitglieder des Wiedervereinigungsministeriums teil“, berichtet Heinz-Walter Knackmuß. Das Vorbild der deutschen Einheit sei auch Gegenstand von Forschungen an den Universitäten von Südkorea. Das Auditorium war rund 60 Zuhörer groß, je zur Hälfte Vertreter der beiden Länder. Delegationsleiter war Christian Hirte, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Unter anderem dabei war Horst Teltschik, der bekanntlich in den ersten Jahren der Wiedervereinigung ein enger Vertrauter von Bundeskanzler Helmut Kohl gewesen ist.

Heinz-Walter Knackmuß zeigte seine Zahlen und Fakten mit einer Power-Point-Präsentation. Er sprach deutsch, Dolmetscher für beide Richtungen übersetzten Vortrag und Diskussion simultan. Besonders gut geeignet war der Rathenower sicher für das Thema „Aufbau der Gesundheitsämter“, weil er das als Zeitzeuge aus unmittelbarer Nähe miterlebt hatte. Die Südkoreaner hörten sehr aufmerksam zu, berichtet Heinz-Walter Knackmuß. Sie hätten viele präzise Fragen gestellt.

Zur Reise nach Südkorea, die aus vier ganzen Tagen Aufenthalt bestand, gehörte auch ein Besuchsprogramm. Heinz-Walter Knackmuß durfte seine Ehefrau Viola mitnehmen, ihre Reise musste aber privat bezahlt werden. Eine Fahrt zur Grenze nach Nordkorea am 38. Breitengrad war mit dabei.

Viola und Heinz-Walter Knackmuß während des Besuchsprogramms. Quelle: privat

Beispielgebend fand Heinz-Walter Knackmuß, dass Südkorea das Rauchen in der Öffentlichkeit komplett verboten hat. Es seien keine Kippen zu finden. In der SVV Rathenow will er nun erwirken, dass die Stadt die erste rauchfreie Gemeinde im ganzen Land Brandenburg wird.

