Koch kündigt Landschaftsplanung für den Landkreis Havelland an

Havelland

Der Landkreis Havelland bekommt in den nächsten Monaten einen Landschaftsrahmenplan. Nachdem die Kreistagsfraktion Die Linke/Die Partei zur Sitzung des Kreistages in Rathenow einen Antrag vorgelegt hatte, mit dem die Kreisverwaltung dazu aufgefordert wird, einen Landschaftsrahmenplan zu erstellen, passiert dies nun.

Der Landkreis Havelland ist im Land Brandenburg der einzige, der noch keinen beschlossenen Landschaftsrahmenplan hat. Der Antrag der Fraktion Die Linke/Die Partei musste nicht mal beschlossen werden, weil die Kreisverwaltung das Versäumnis einräumte und sich nun schnell auf den Weg begeben will.

Bereits beschlossene Sache

In vielen Landkreisen gibt es beschlossene Pläne und beschlossene Fortschreibungen. Das geht aus einer Übersicht des brandenburgischen Umweltministeriums hervor. Im Havelland existiert ein Entwurf, der jedoch nie im Kreistag diskutiert oder beschlossen wurde. Das Papier stammt aus dem Jahr 2015.

Tobias Bank begründete den Antrag. Quelle: Jens Wegener

Zuvor hatte es Tobias Bank für die Antragsteller übernommen, zu dem Begehren zu sprechen. „Natur und Landschaft im Havelland sind in den vergangenen Jahren erheblich negativ verändert worden“, sagte er. Um Natur wirksam zu schützen, soll der Landkreis seiner gesetzlichen Pflicht zur Aufstellung eines Landschaftsrahmenplanes nachkommen.

Ziele werden benannt

Bank erläuterte umfassend, was ein Landschaftsrahmenplan ist. „Es handelt sich um das zentrale Instrument des Naturschutzes der Landkreise in Deutschland. In ihm werden die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege für das Havelland aufgestellt, die aus dem Landschaftsprogramm Brandenburg heraus entwickelt werden.“

Städte, Ämter und Gemeinden brauchen den Rahmenplan, denn er bildet die Grundlage für die Naturschutzpläne der Städte und Gemeinden, wenn sie die Landschaftspläne und Grünordnungspläne aufstellen. Bank betonte, der Landkreis habe hier die gute Gelegenheit, die Kommunen bei der nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen.

Blick nach vorne

Die Bürgermeister und Amtsdirektoren würden sich diese Unterstützung auch wünschen. Tobias Bank wollte sich bei seiner Ansprache nicht mit einem ausführlichen Blick zurück aufhalten, sondern nach vorne blicken.

Zu viele widerstreitende Interessen

Warum aber hat der Landkreis dieses Planungsinstrument nicht? Nachdem die Kreisverwaltung den Entwurf des Landschaftsrahmenplanes fertig hatte, wurde der Plan ausgelegt. Später unterbreitete die Verwaltung einen Abwägungsvorschlag. Insgesamt 200 Seiten ist der Plan dick und Kartenmaterial ist beigelegt.

lick in den alten Landschaftsrahmenplan, der nie verabschiedet wurde. Quelle: privat

Wegen unterschiedlicher Auffassungen innerhalb der Verwaltung und „stark divergierender Stellungnahmen“ habe es kein Einvernehmen gegeben. Der Landrat – das war seinerzeit Burkhard Schröder (SPD)– habe daraufhin entschieden, das Verfahren nicht weiter zu betreiben.

Eine Pflichtaufgabe

So einfach hätte man es sich aus Sicht von Tobias Bank nicht machen dürfen. Der Wustermarker Gemeindevertreter und der Kreistagsabgeordnete der Linken stellen fest: „Der Landschaftsrahmenplan ist gemäß Bundesnaturschutzgesetz durch die Landkreise verpflichtend aufzustellen. Der Landkreis Havelland besitzt keinen gültigen, durch den Kreistag beschlossenen Landschaftsrahmenplan.“

Umweltdezernent Michael Koch. Quelle: Danilo Hafer

Bank verweist darauf, dass es derzeit viele Begehrlichkeiten in den Gemeinden, wie weiter wachsen wollen, gebe. Da sei es unbedingt notwendig, einen Landschaftsrahmenplan an der Hand zu haben. Man dürfe kein Interesse daran haben, dass die Kommunen ungehemmt wachsen.

Die Kreisverwaltung hatte noch im Herbst vergangenen Jahres betont, es gebe eine Handlungsgrundlage für die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises. Diese ergebe sich aus dem Bundesnaturschutzgesetz und dem Brandenburgischen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz.

Schnell in die Abstimmung

Am Montag machte Kreisumweltdezernent Michael Koch klar, dass die Kreisverwaltung nun ihren Verpflichtungen nachkommen und den Plan auf den Weg bringen werde. „Wir müssen erst einmal prüfen, welche Bestandteile der inzwischen sehr alten Planung noch verwendet werden können.“ Danach werde ein neuer Entwurf angefertigt, mit dem man in die interne Abstimmung gehen werde.

Der Wasserreichtum ist Teil des Rahmenplanes. Quelle: Christin Schmidt

„Wenn es um den Umweltschutz geht, dann haben Sie mich auf Ihrer Seite“, sagte Koch zur Fraktion Die Linke/Die Partei. Allerdings warnte Koch. Es habe sich bereits bei dem ersten Versuch gezeigt, dass die Gespräche zu dem Entwurf alles andere als einfach waren. Und genau das erwartet Koch nun auch wieder. „Da müssen widerstreitende Interessen abgewogen werden.“

Bericht zu gegebener Zeit

Es sei auch nicht so, dass alle Bürgermeister und Amtsdirektoren Feuer und Flamme für eine Landschaftsrahmenplanung sind. „Da werden wir den einen oder anderen Konflikt aushalten müssen“, sagte Koch.

Zu gegebener Zeit wird Koch dazu im Kreistagsausschuss für Landwirtschaft und Umwelt sowie im Kreistag berichten.

Von Joachim Wilisch