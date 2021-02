Rathenow

Nach einer beispiellosen Kette von Verschiebungen und Planänderungen steht nun endlich die Terminkette für die Sanierung der B 102 in Rathenow. Einer Information des Landesbetriebs Straßenwesen zufolge sollen die Arbeiten am Montag, dem 23. März, beginnen. Bis zum geplanten Ende der Arbeiten im zweiten Quartal des Jahres 2023 werden also mehr als zwei Jahre vergehen. Während dieser Zeit wird die Fehrbelliner Straße für den motorisierten Verkehr voll gesperrt.

Grundhafter Ausbau auf 250 Metern Länge

Die Fehrbelliner Straße wird zwischen dem Kreisverkehr in der Berliner Straße und der Einmündung der Waldemarstraße auf einer Länge von 250 Metern grundhaft ausgebaut. Im Zuge der Straßenbauarbeiten werden der Mitteilung des Landesbetriebs zufolge auch die Seitenbereiche, der Regenwasserkanal, die Trink- und Schmutzwasserleitungen sowie die Beleuchtung erneuert.

Kompliziertester Part der Baumaßnahme dürfte die Sanierung des maroden Körgrabens werden, über den Regenwasser aus der Innenstadt abgeführt wird. Der Graben unterquert die Fehrbelliner Straße sowie den angrenzenden Rewe-Parkplatz und mündet in den Stadtkanal. Wegen der schwieriger Baugrundverhältnisse sowie dem hohen Grundwasserstand werde eine Spezialtiefbaugründung für den Körgraben erforderlich, heißt es in der Mitteilung des Landesbetriebs.

Kostenverteilung noch ungeklärt

Wer die Kosten für die Grabensanierung übernimmt, ist nach jahrelangem Rechtsstreit zwischen dem Wasser- und Bodenverband und der Stadt Rathenow noch immer nicht geklärt. Immerhin haben sich die beiden Parteien darauf geeinigt, die Baumaßnahme vorzufinanzieren und die Anteile nach einer gerichtlichen Klärung abzurechnen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass es während der über zweijährigen Vollsperrung der Nord-Süd-Achse zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommt, scheint unvermeidbar. Über die Verkehrsführung wird mittlerweile in der Stadt heftig debattiert.

Von Markus Kniebeler