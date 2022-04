Rathenow

Die Radfahrer haben in Rathenow keine Lobby. Bei den Überlegungen zur Zukunft der Jederitzer Brücke wurde bislang nur aus Sicht der Autofahrer argumentiert. Und auch die Chance, die Waldemarstraße zur ersten Fahrradstraße der Stadt zu deklarieren, scheinen die Stadtverordneten nicht ergreifen zu wollen.

Dabei gibt es eigentlich nichts zu verlieren. Nach der Sanierung wird die Waldemarstraße eine ruhige Anwohnerstraße sein. Warum also nicht einen Schritt weiter gehen und den Radlern in dieser ruhigen Straße Vorfahrt gewähren?

Das wäre in Zeiten, in denen die Stärkung des nicht motorisierten Verkehrs das Thema der Stunde ist, ein deutliches Signal. Die Waldemarstraße könnte zum Kern einer radlerfreundlichen Trasse durch die Innenstadt werden. Doch dazu will sich momentan offenbar niemand bekennen. Eine vertane Chance.

Von Markus Kniebeler