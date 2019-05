Rathenow

Keine Frage – auch ohne Bürgerbudget haben die Rathenower vielfältige Möglichkeiten, das öffentliche Leben zu gestalten. Sie können wählen, können sich wählen lassen, können in Ausschüssen mitreden und sich in der Stadtverordnetenversammlung Gehör verschaffen. Warum also, könnte man fragen, nun auch noch ein Bürgerbudget? Weil mit dieser Form der direkten Beteiligung vielleicht mehr Menschen bewegt werden können, sich am politischen Entscheidungsprozess zu beteiligen. Tatsache ist, dass immer weniger die oben beschriebenen klassischen Beteiligungsmöglichkeiten nutzen. Wer nimmt sich nach einem anstrengenden Arbeitstag die Zeit, abends zu einer Ausschusssitzung zu gehen? Um dann zu erfahren, dass zwischen einem Beschluss und dessen Umsetzung oft eine lange Zeit vergeht. Vielleicht steigert der Reiz, etwas direkt und ohne Umweg entscheiden zu können, ja das Interesse, sich in den politischen Prozess einzubringen. Natürlich weiß niemand, ob das passiert. Aber einen Versuch ist es allemal wert.

Von Markus Kniebeler