Rathenow

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist wichtig. Sehr wichtig! Neben dem Stress in der Schule und dem einen oder anderen Problem zu Hause powern sich die Mädchen und Jungen in der Halle oder auf dem Sportplatz aus. Jeder, der schon mit dem Nachwuchs gearbeitet hat, weiß das. Deshalb heißt es: Daumen hoch für die Trainerinnen und Trainer. Für die Übungsleiter, die sich unter der Woche oft ehrenamtlich für die Knirpse einsetzen und sie trainieren. Das ist großer Sport. So wie in dem Rathenower Kampfsport-Verein.

Gerade jetzt in der Corona-Krise ist es wichtig, dass die Talente Abwechslung bekommen. Es ist schön mit anzusehen, wie die Jüngsten ehrgeizig Sport treiben und nach Erfolgen wetteifern. Was aber fast noch wichtiger ist: Sie sehen ihre Freunde wieder und können sich austauschen. Das Leben im Verein bringt sie weiter.

Von Sebastian Morgner