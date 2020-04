Kommt die Sonnenschein zurück nach Rathenow?

Rathenow

Kehrt das Motorschiff Sonnenschein an seinen angestammten Platz zurück? Nach Meinung der Eignerin Claudia Mund wäre das eine Option. Sie hat bei der Rathenower Stadtverwaltung angefragt, ob sie ihr Restaurantschiff am derzeit ungenutzten Anleger am Haveltorkino festmachen darf.

Erinnerung an glorreiche Zeiten

An diesem Ort hat das Fahrgastschiff seine besten Zeiten erlebt. Fast 40 Jahre lang startete die Sonnenschein von dort zu ihren Touren über die Untere Havel. Tausende Einheimische und noch mal so viele Touristen lernten auf diese Weise die Schönheit des Havellandes kennen.

Derzeit liegt das MS Sonnenschein in Grütz vor Anker. Quelle: Markus Kniebeler

Anfang 2017 zog Bernd Bolz, der damalige Eigentümer, das reparaturbedürftige Schiff aus dem Verkehr. Claudia Mund, Betreiberin der Marina Grütz, kaufte die Sonnenschein und rettete das Schiff so vor der Verschrottung.

Kampf um festen Liegeplatz in Grütz

Zur Fahrgastbeförderung fehlt allerdings die Zulassung. Claudia Mund wollte die Sonnenschein deshalb auf dem Grützer Gelände fest verankern und als Restaurantschiff nutzen.

Doch da spielten die Behörden nicht mit. Da sich der Anleger im Außenbereich befindet, wurde die Erstellung eines kostspieligen und zeitaufwändigen Bebauungsplans zur Auflage gemacht. Darauf wollte Mund sich nicht einlassen. Sie bat den Petitionsausschuss des Landtags um Hilfe. Doch auch dessen Bemühungen waren nicht von Erfolg gekrönt.

Nun macht die Eignerin den Vorschlag, das Schiff am Haveltor festzumachen. „Das wäre doch ein idealer Ort, um die Menschen mit Speisen und Getränken zu versorgen“, sagt sie.

Der Bootsanleger am Haveltorkino. Seit Ende 2018 legen hier keine Fahrgastschiffe mehr an. Quelle: Markus Kniebeler

Tatsächlich ist der Anleger, seitdem Ende 2018 die „Havelland“, das letzte Fahrgastschiff in Rathenow, außer Betrieb genommen wurde, verwaist. Und auch ein Bebauungsplan müsste nach Auskunft von Rathenows Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann nicht erstellt werden.

Verhaltene Begeisterung

Begeistert ist Goldmann trotzdem nicht von dem Vorschlag. Die Stadt als Eigentümer des Anlegers wolle diesen freihalten für den Fall, dass größere Schiffe in Rathenow Station machen, sagt er.

„Wir haben die Anfrage erhalten und werden sie prüfen“, so der Wirtschaftsamtsleiter weiter. Allerdings handele es sich nur um ein paar kurze, informelle Sätze. Es fehle ein Konzept. „Wir würden schon gerne ein bisschen genauer wissen, was auf der Sonnenschein passieren soll“, sagt Goldmann.

Von Markus Kniebeler