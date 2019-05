Stendal

Am Sonntag, den 19. Mai, findet um 17 Uhr das letzte Kammerkonzert der Jütting-Stiftung vor der Sommerpause statt. Diesmal ist die Geigerin Johanna Müller aus Berlin zu Gast. Sie hat ein Programm mit Werken aus der Klassik bis in die Moderne vorbereitet. Wolfgang Kühnl begleitet sie am Flügel.

Auftakt mit Mozart-Sonate

Wolfgang Amadeus Mozart schrieb seine Sonate für Klavier und Violine in C-Dur, KV 296, in Mannheim. Sie ist ganz im brillanten und affektierten Stil gehalten, der für die damals pfälzische Musenresidenz typisch war. Das Stück entstand im März 1778 zum Abschied von der Klavierschülerin Therese Pierron. Mozart veröffentlichte die Sonate aber erst 1782 in Wien.

Zumindest in musikalischer Hinsicht knüpfte Ludwig van Beethoven an sein Vorbild Mozart an: In seiner Sonate für Violine und Klavier in D-Dur, op. 12 Nr. 1, hat die Geige nicht nur begleitende Funktion, sondern ist gleichberechtigter Partner neben dem Klavier.

Ausflug in die Moderne

Ganz modern ist dann das Stück „Subito“, das von Withold Lutoslawski 1992 für einen internationalen Geigenwettbewerb in Indianapolis ( USA) schrieb.

Nach der Pause erklingt die Sonate für Violine solo, op. 27, Nr. 2, des belgischen Violinisten und Komponisten Eugène Ysaÿe. Mit Peter Tschaikowskys valse scherzo, op 34, endet das Programm.

Johanna Müller, Jahrgang 1997, stammt aus Halle/Saale. Dort erhielt sie mit fünf Jahren ihren ersten Geigenunterricht am Konservatorium „ Georg Friedrich Händel“, von 2013 bis 2017 war sie Schülerin am Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar. Seit September 2017 studiert sie an der Universität der Künste in Berlin bei Prof. Nora Chastain. Johanna Müller ist Stipendiatin der Hans und Eugenia Jütting Stiftung sowie der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Karten zu 5 € (ermäßigt: 2,50 €; Schüler/Studierende: 0,50 €) nur an der Abendkasse erhältlich.

Von MAZ