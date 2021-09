Die Berliner Band „u.n.d.“ hat gemeinsam mit dem Rathenower Chor „InMelody“ am Sonnabend in der Alten Mühle am Schwedendamm in der Kreisstadt ein Konzert gegeben. Sehnsüchte nach Heimat und Zuhause waren das musikalische Themenfeld der Musiker. Am Sonntagnachmittag folgt ein Konzert in Bahnitz.