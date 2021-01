Kreativ durch die Krise: Rathenower Diskotheker wird Pizzabäcker

Rathenow

Seit fast einem Jahr ist es still im Tanzcafé Angel’s. Seit Anfang März 2020 hat niemand mehr die Tanzfläche betreten, die Bar ist ebenso verweist. Wann Inhaber Manuel Ruschitzka das Lokal wieder öffnen kann, steht noch in den Sternen.

Ganz so ruhig, wie in den vergangenen Monaten soll es aber nicht bleiben. Der Diskotheker hat sich etwas einfallen lassen, um die Räumlichkeiten trotz Krise zu nutzen. Ab Donnerstag werden im Angel’s Pizzen gebacken und von hier zu den hungrigen Kunden ausgeliefert.

Anzeige

Zur Galerie Manuel Ruschitzka und sein Team backen im Tanzcafé Angel’s in Rathenow ab sofort Pizza nach italienischer Art und liefern diese auf Wunsch mit hausgemachtem Eis und Getränken aus.

Warum Ruschitzka noch einen Pizza-Lieferservice ins Leben rufen will? Zum einen, weil er und seine Familie selbst Pizza nach italienischer Art lieben, diese aber bisher in der havelländischen Kreisstadt nicht geliefert wird, und weil er sich inzwischen mit italienischer Küche gut auskennt.

Seit sieben Jahren betreibt er die Eisbar Rokoko im Rathenower City Center und besucht seither jedes Jahr Eismessen in Italien. Zudem befasst er sich seit eineinhalb Jahren intensiv mit der Zubereitung von Pizza, Pasta und Co., denn am 1. März will der Rathenower im Sankt Annen Center in Brandenburg Havel die Trattoria Little Italy eröffnen.

Drei Minuten bei 400 Grad

„In einer Dienstbesprechung kam mir dann plötzlich die Idee, dass wir ohne großen Aufwand auch im Angel’s Pizza backen können“, berichtet der 40-Jährige Gastronom. Alles, was ihm fehlte, war ein Pizzaofen. Am Montag wurde das Gerät geliefert und steht auf dem Tresen des Tanzlokals, der ohnehin vorerst nicht gebraucht wird.

Am späten Donnerstag schieben Manuel Ruschitzka und sein Team hier die ersten Pizzen in den Ofen. Acht Stück passen auf einmal rein und werden auf heißem Schamottstein bei etwa 400 Grad in nur drei Minuten knusprig gebacken. „Da wir uns am italienischen Original orientieren, verwenden wir einen dünnen Teig, der in wenigen Minuten durchgebacken ist“, erklärt Ruschitzka.

Als Nachtisch hausgemachtes Eis und Cocktails

Die Zutaten für die Angel’s Pizza liefert ein italienischer Frischemarkt aus Berlin. Mit seiner Familie hat Manuel Ruschitzka das Ergebnis in den vergangenen Tagen ausgiebig verkostet.

Ob Pizza Margheritha – die klassische mit Tomatensoße Mozzarella und Basilikum – oder Pizza Prosciutto mit Tomatensoße, Mozzarella, Parma Schinken, Ruccola und Parmesan – Frau und Tochter sind begeistert. Alle Sorten haben sie aber noch nicht probiert, dafür bleibt ja in den nächsten Wochen noch genug Zeit.

Besonders freuen sich die beiden über den Nachtisch, denn mit der Eröffnung des Lieferservices hat Manuel Ruschitzka auch die Eismaschine wieder angeschmissen. Die hausgemachte kalte Köstlichkeit kann nun in zwei Portionsgrößen zur Pizza dazu bestellt werden.

Aus dem Tanzcafé soll aber keine Pizzeria werden

Und sogar passende Mixgetränke und Cocktails gibt es. Cuba Libre, Sex on the Beach und einiges mehr werden nun wieder im Angel’s gemixt und den Kunden zusammen mit der Pizza bis an die Haustür geliefert. Damit verbindet der Rathenower alle drei Geschäftszweige, die er über die Jahre aufgebaut hat.

„Wir haben das nötige Personal, die Autos und das Know-How, das werden wir nun nutzen“, sagt Ruschitzkas Lebensgefährtin, Annika Huxdorf. Sie gehört ebenfalls zum Team und freut sich mit den anderen Mitarbeitern, endlich wieder arbeiten zu können.

Bestellt werden kann die Pizza über die Homepage des Lokals, per Telefon und WhatsApp. Ausgeliefert wird die heiße und kalte Ware ab sofort donnerstags bis sonntags von 17 bis 21 Uhr in Rathenow, allen Ortsteilen sowie in Mögelin. Wenn die Pizza aus dem Angel’s gut ankommt, ist eine Erweiterung des Angebots nicht ausgeschlossen.

Der neue Geschäftszweig soll aber nicht das Aus für das Tanzlokal bedeuten. „Sobald es möglich ist, werden wir den Clubbetrieb wieder öffnen. Dann können die Gäste vor dem Tanzen bei uns Pizza essen“, freut sich Manuel Ruschitzka.

Von Christin Schmidt