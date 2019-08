Havelland - Kreis streicht Geld für Jugendarbeiter Drei Jugendarbeiter werden in der Stadt Rathenow mit Geld aus dem Kreisprogramm „Offene Jugendarbeit“ beschäftigt. Im Havelland sind es insgesamt zehn. Nun streicht der Kreis das Geld. Kommunalpolitiker befürchten, dass auch andere freiwillige Förderprogramme betroffen sind.

Im Freizeithaus Mühle in Rathenow fühlen sich Kinder und Jugendliche wohl – nun will der Kreis an dieser Stelle die Unterstützung für Personalkosten streichen. Quelle: Markus Kniebeler