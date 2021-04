Kreis verbaut 600 000 Euro an der Förderschule „Spektrum“ in Rathenow

Rathenow

In den Gängen der Förderschule Spektrum in Rathenow stehen Sprüche an der Wand, die einen Bezug zu der Arbeit in der Schule haben. „Wichtig ist, nie aufhören zu fragen“, heißt es an der Wand in dem neuen Erweiterungsbau, der am Mittwoch offiziell übergeben wurde.

Schulleiterin Antje Resch schaute sich vor dem Gebäude um und konstatierte: „Nun haben wir unseren Platz wirklich ausgenutzt.“ Antje Resch betonte, man müsse sich besonders in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten auch einmal freuen können. Für die Lehrer- und Schülerschaft sei es derzeit wegen der vielen Corona-Auflagen nicht einfach.

Schon eingezogen

Der Erweiterungsbau sei notwendig geworden, weil die Schülerzahl wächst. Mit zwei großen Räumen und einem kleineren Raum sowie sanitären Anlagen sei das neue Schulgebäude eine wichtige Bereicherung. Gleich, nachdem die Klassenmöbel da waren, zog eine Klasse in das neue Gebäude ein,

Der Landkreis ist Träger der Förderschule. Im Jahr 2019, so erinnerte die Beigeordnete Elke Nermerich, sei die Entscheidung gefallen, den Erweiterungsbau zu errichten. „Danach haben wir die finanziellen Mittel im Haushalt bereitgestellt und am 22. Juni 2020 begannen die Arbeiten.“ Zwar sei es nicht gelungen, das Erweiterungsgebäude zum Schulgeburtstag in Mürz zu übergeben. Das wäre der 1. März gewesen. Vor 29 Jahren wurde die Förderschule „Spektrum“ gegründet.

Elke Nermerich sagte am Mittwoch, mit dem Erweiterungsbau werde die Kreisverwaltung auch der Aufgabe gerecht, Menschen mit Handicap die Teilhabe zu sichern. Nichts anderes, als Teilhabe zu praktizieren, bekommen sie in der Schule beigebracht.

Nun das Außengelände

Rund 600 000 Euro wurden verbaut. Dazu kommen noch einmal 20.000 Euro für die Ausstattung. Nun soll auch noch der Außenbereich rund um den Erweiterungsbau wieder schön gestaltet werden. Elke Nermerich deutete an, dass das kein frommer Wunsch bleiben muss. „Wenn ich das richtig sehe, arbeiten wir schon dran.“

Die Spektrum-Schule nimmt Schüler auf, die unter die Fördersparte „Geistige Entwicklung“ fallen. Und weil immer mehr Kinder in der Spektrum-Schule angemeldet wurden, war es zuletzt eng. Obwohl die Schule über großzügige Räume verfügt, musste ein Anbau geplant werden. Antje Resch ist wirklich froh und dankte allen Beteiligten. „Wir freuen uns hier alle, dass wir diesen Bau errichtet haben und wir wollen dieses Haus mit Freude erfüllen.“

Die Schülerinnen und Schüler der Spektrum-Schule haben neben dem Förderbedarf „Geistige Entwicklung“ häufig zusätzliche Beeinträchtigungen – körperlich-motorisch aber auch emotional-sozial. Selbst mehrfach schwer behinderte Kinder besuchen die Schule.

Das stellt die Pädagogen stets vor große Herausforderungen. Jedes Kind soll möglichst seinem Entwicklungsstand entsprechend alle Kompetenzen erwerben, zu denen das Kind in der Lage ist.

Freude über den Erfolg

Neben Lehrerinnen und Lehrern sind auch Einzelfallhelfer oder Krankenschwestern mit in der Schule, um den besonderen Bedürfnissen der Schüler gerecht werden zu können.

Kinder und Pädagogen freuen sich auch über kleine Erfolge bei der täglichen Arbeit. Es gibt aber auch Lernergebnisse, die herausragen. So ist es zwei Jugendlichen gelungen, ein Praktikum im ersten Arbeitsmarkt zu absolvieren und beiden war anzusehen, wie stolz sie darauf sind, das geschafft zu haben.

Die Klassenräume in der Förderschule Spektrum sind anders angelegt, als in Schulen für Kinder ohne Förderbedarf. So gibt es einen großzügigen Küchen- und Aufenthaltsbereich, der sich an den eigentlichen Lernbereich anschließt. Dazu kommen sanitäre Einrichtungen.

Der Kreis sei seinen Trägerverpflichtungen in der Förderschule Spektrum stets nachgekommen, lobte Antje Resch am Mittwoch. Der Erweiterungsbau, der nun übergeben worden sei, war eines von vielen Bauprojekten in den vergangenem Jahren – und so präsentiert sich die Spektrum-Schule hell und freundlich. Allerdings möchten Schülerinnen und Schüler. Lehrerinnen und Lehrer und die Eltern gerne mal wieder richtig feiern. Das haben sie sich am Mittwoch ganz fest vorgenommen. Sobald Corona keine Gefahr mehr ist, soll es eine große Sause geben.

Zur Gebäudeübergabe gab es am Mittwoch wegen Corona nur ein Mini-Büffet. Aber auch das schmeckte allen, die dabei waren.

