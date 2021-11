Ab kommenden Samstag sind in der Kirche wieder Krippen aus der ganzen Welt zu sehen. Die Ausstellung wird bis zum 30. Januar gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Krippenausstellung in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow

