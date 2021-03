Nauen/Rathenow

Diese Vorwürfe an die Havelland Kliniken wiegen schwer. Auf dem Postweg wandte sich ein Leser an die MAZ-Redaktion und kritisierte die Abläufe der Corona-Impfungen im Januar dieses Jahres. Mitarbeiter „ohne Zugehörigkeit zu einer priorisierten Impfgruppe“, darunter „die Geschäftsführung und große Teile des Fachbereichs Personalmanagement“ hätten „bereits zu den ersten Impflingen gehört“, heißt es in dem Schreiben. Dabei habe es sich um Mitarbeiter, die „im Allgemeinen ohne Patientenkontakt und mit Büroräumen außerhalb des Klinikgebäudes in Nauen“ seien, gehandelt, so der Vorwurf. Der oder die Absenderin, offenbar mit detaillierten Kenntnissen über die Abläufe in der Klinik, wolle anonym bleiben, halte das Vorgehen jedoch insbesondere „im Rahmen der gegenwärtigen Diskussion über ’ImpfvordränglerInnen’ für öffentlich diskussionswürdig“.

Kliniksprecherin Babette Dietrich löst die Vorwürfe auf

Auf Nachfrage beim Klinikverbund nahm dessen Sprecherin Babette Dietrich ausführlich zu den Vorwürfen Stellung. Das Gesundheitsministerium sei Anfang Dezember an die Havelland Kliniken mit der Bitte herangetreten, „die Impfbereitschaft aller Mitarbeiter der Klinik zu erfragen und die Anzahl der Impfwilligen mitzuteilen“. Dieser Bitte sei der Klinikverbund nach entsprechenden internen Befragungen der Mitarbeiter nachgekommen, „noch vor Zulassung des Impfstoffes am 23. Dezember 2020“, so Dietrich. Zugleich weist sie darauf hin, dass es „zu diesem Zeitpunkt die jetzt geltende Impfpriorisierung noch nicht gab“.

Am 28. Dezember, sprich am Tag nach der Zulassung des Impfstoffes, sei in den Seniorenpflegezentren des Klinikverbunds mit den Impfungen begonnen worden. „Danach kamen die Kliniken mit ihren gemeldeten Mitarbeiterzahlen an die Reihe.“ Als anschließend „über Wochen der Impfstoff nur in geringeren Dosen kam, als angekündigt und bestellt, wurden im weiteren Verlauf dann Priorisierungen nach der geltenden Impfverordnung vorgenommen“, erklärt Dietrich. Sie betont zudem, dass „selbstverständlich die Mitarbeiter, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt waren, Priorität bei den Impfungen hatten“. Dazu zählten insbesondere die Mitarbeiter in den Isolierungsbereichen, der Intensivmedizin, aus dem Bereich Operationen und Anästhesie, die Notfallversorgung sowie des Rettungsdienstes.

Hohes Maß an Sicherheit durch Impfschutz in Klinik wichtig

„Mit Blick auf den konkreten Arbeitsalltag wurde auch in den Diskussionen mit Aufsichtsbehörden insgesamt kritisch eingeschätzt, hier Abstufungen vorzunehmen, da gerade die coronabedingte Umstellung der Bereiche in den Kliniken und die Personalausfälle wegen Quarantänen auch zu wechselnden Einsatzorten der Mitarbeiter geführt haben“, beschreibt Babette Dietrich die Abläufe im Monat Januar. „Aus diesem Grund war ein hohes Maß an Sicherheit durch einen Impfschutz hier von Anfang an wünschenswert. Die Idee war dabei, die Klinik als Gesamtorganisationsstruktur vor Fremdeintrag zu schützen und die Covid-19-Pandemie mit der maximal möglichen Personalverfügbarkeit zu meistern“, sagt sie. „Da wir, wie bereits im Kontext der Impfungen in den Seniorenpflegeheimen, zu den ersten durchführenden Einrichtungen zählten, gab es noch wenig Erfahrungen bezüglich möglicher Impfreaktionen. Es wurden daher nie zeitgleich einhundert Prozent aller Mitarbeiter eines Bereichs geimpft“, blickt sie zurück. Dies sollte vor allem dazu dienen, „die Arbeitsfähigkeit und damit vor allem die Patientenversorgung aufrecht zu erhalten“.

Mitarbeiter aus Personalbereich ebenfalls mit Kontakt zu Klinikpersonal

Aus diesem Grund seien in einer Mischung auch Mitarbeiter aus dem Personalbereich geimpft worden. Auch sie seien in den Klinikgebäuden unterwegs, hätten dort und in ihren Büros Kontakt zum Personal der Kliniken, so Dietrich. Zudem zähle zu ihren Aufgaben die Gewinnung weiterer Mitarbeiter und Auszubildender. „Das heißt, es gibt beispielsweise diverse Kontakte zu Personal aus anderen Kliniken.“ Von den im Personalbereich tätigen insgesamt 16 Mitarbeitern seien aktuell „gut 50 Prozent geimpft“, so Dietrich. Insgesamt seien zum gegenwärtigen Zeitpunkt von den 1299 Mitarbeitern in der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe 60,4 Prozent geimpft. Dabei habe zu jeder Zeit „das Prinzip der Freiwilligkeit“ gegolten, so Dietrich.

„Die Organisation einer solchen Impfaktion bei laufendem Betrieb ist angesichts der Größe und mehrerer Standorte nicht trivial“, sagt die Kliniksprecherin. „Wir haben daher präventiv bereits im Herbst die Bereitschaft zur Impfteilnahme abgefragt, konnten dann schnell und bedarfsgerecht bestellen und eine Terminplanung vornehmen für die Woche, in welcher der Impfstoff geliefert wurde.“ Man habe bereits frühzeitig begonnen, sich auf die Durchführung von Impfungen für die Mitarbeiter vorzubereiten, „da wir dies aus Sicht des Arbeitgebers als eine wesentliche Maßnahme im Bereich des Infektionsschutzes eingestuft haben“, erklärt Babette Dietrich. Positiv habe sich bei den Impfabläufen innerhalb des Klinikverbunds ausgewirkt, „dass wir Impfteams aus unseren eigenen Reihen bilden konnten“.

Keine einzige Impfdosis in Havelland Kliniken verfallen

Bis heute seien„dank dieser frühzeitigen und umfangreichen Vorbereitung bei uns keine Impfdosen verfallen“, ergänzt die Kliniksprecherin zudem auf MAZ-Nachfrage. „Es gab immer potenzielle Nachzügler, die dann kontaktiert wurden, wenn die ursprünglich Eingeladenen zum Beispiel wegen Krankheit, Quarantäne oder geänderten Dienstzeiten ihren Termin nicht wahrnehmen konnten.“

Viele Mitarbeiter im Klinikverbund hätten während der Pandemie auch andere als die ureigenen Aufgaben ihres eigentlichen Arbeitsbereiches übernommen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Situationsbedingt habe man in der Pandemie reagieren müssen. So seien Kollegen in den sogenannten Abstricheinrichtungen tätig gewesen, um Tests bei der Bevölkerung durchzuführen oder hätten die Einlasskontrollen in Kliniken oder Pflegeheimen unterstützt. Auch seien in einem Isolierungsbereich „nicht nur Pflegekräfte und Ärzte vor Ort, sondern beispielsweise auch das Reinigungspersonal“, zeigt Babette Dietrich die komplexen Abläufe in den Havelland Kliniken auf, die durch die Pandemie nicht einfacher geworden sind.

Kliniksprecherin appelliert, Vorwürfe im direkten Gespräch zu klären

„Es wäre wünschenswert, wenn solche Vorwürfe nicht anonym erhoben werden“, sagt die Kliniksprecherin abschließend. Im direkten Gespräch könnten Unklarheiten am besten aufgeklärt und zudem gleich auch auf Nachfragen reagiert werden.

Von Nadine Bieneck