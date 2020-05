Küchen-Deichmann kann Jubiläum nicht feiern

Rathenow

Die Einladungen waren schon gedruckt und die ersten Exemplare sogar verschickt. Dann kam die Corona-Krise mit ihren Eindämmungsverschriften, und die Rathenower Firma Küchen-Deichmann musste die Feier ihres 180-jährigen Bestehens verschieben. Am Freitag, dem 15. Mai, hätte das Jubiläum gefeiert werden sollen.

Im ganzen Westhavelland ist kein Unternehmen bekannt, das noch auf eine so lange Firmengeschichte zurückblicken kann. Das Gründungsjahr 1840 klingt wie aus einer anderen Welt.

Gegründet in Rhinow

In Rhinow ist die Firma „ Möbel Deichmann“ damals gegründet worden. Es war eine Tischlerei, in der Wohn- und Küchenmöbel hergestellt wurden. Bis zu elf Gesellen waren seinerzeit dort tätig. Sechs Generationen später führt nun der heutige Chef Detlev Deichmann das Unternehmen.

Stattliche 40 Jahre ist es gerade her, dass er von seinem Vater die Firma übernahm. Und nicht mehr lange ist es hin, dass er mit seinem 70. Geburtstag das nächste große Jubiläum feiern kann.

Der Firmensitz in der Jederitzer Straße 1988 nach der Rekonstruktion. Quelle: privat

1954 hatte Werner Deichmann, der Vater des heutigen Chefs, eine Zweigstelle in Rathenow eröffnet. In der Goethestraße 43 war das damals, früher Firma Blöbaum. Einige Jahre später zog das Geschäft in die Jederitzer Straße 31 um, wo es auch heute noch seinen Sitz hat. Mitte der achtziger Jahre wurde das Gebäude rekonstruiert. 1994 ließ Detlev Deichmann die Geschäftsräume vergrößern, so dass er jetzt über eine Ausstellungsfläche von 300 Quadratmetern verfügt.

Man mag es kaum glauben, dass die Firma Deichmann den Ersten und den Zweiten Weltkrieg überlebt hat und auch in der DDR-Zeit nicht kaputt zu kriegen war. Nachdem er am 1. Januar 1980 die Firmenleitung übernommen hatte, so blickt Detlev Deichmann zurück, habe er gleich eine große Lagerhalle bauen lassen. Die Ladung von fünf großen Lastzügen habe dort hinein gepasst.

Das Gebäude der Firma heute. Quelle: Bernd Geske

Grundsätzlich habe er ja im Sozialismus die Möbel nur auf Zuteilung vom Staat bekommen, räumt er ein. Vieles sei knapp gewesen. Aber wenn die großen Hersteller immer mal wieder ihre Überplan-Kapazitäten loswerden mussten, dann habe für ihn als einen der ganz wenigen privaten Unternehmer stets die große Stunde geschlagen. Er habe dann sehr viele Küchenmöbel abnehmen können.

Seine Firma werde auch die Corona-Krise überstehen, verrät der Chef. „Es sieht gut aus“, teilt er mit. Er habe finanziell so vorgesorgt, dass das Unternehmen einige schwierige Monate überbrücken kann. Bislang hätten keine Kunden ihre Bestellungen abgesagt. Es komme jetzt zwar vor, dass einige Lieferanten nicht komplett oder später liefern. Die meisten seiner Kunden hätten aber Verständnis dafür, dass in Krisenzeiten so etwas passieren kann.

Wieder gefragt sind heute auch Küchen im modernen Landhaus-Stil. Quelle: Bernd Geske

„Ich möchte das 180-jährige Bestehen unserer Firma nutzen, um mich bei unseren Kunden für die Treue zu bedanken“, das will Detlev Deichmann unbedingt sagen. Die Treue sei wichtig für den Erfolg des Unternehmens. Er habe den Plan, die nun ausgefallene Feier des Jubiläums auf den Herbst zu verlegen. Wegen der Unsicherheiten durch Corona könne er noch keinen Termin nennen. Er werde aber rechtzeitig neue Einladungen verschicken.

