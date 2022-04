Rathenow

Heimatliche Gefühle werden erweckt, wenn man die Ausstellung der „Künstler der Scheune“ aus Milow im Rathenower Kulturzentrum besucht. Die Ausstellung unter dem Titel „Wo die Havel die Stremme küsst“ ist seit Donnerstag zu sehen. Zur Vernissage waren die Künstler vor Ort, um ihre Bilder einem breiten Publikum zu präsentieren.

Kathrin Fredrich, Leiterin des Kulturzentrums Rathenow, begrüßte die Gäste zur Vernissage und erklärte, wie begeistert sie über die Arbeiten der „Künstler der Scheune“ aus Milow sei. Sie kennt die Region und Landschaften, die in den Bildern der Künstler dargestellt sind, ganz genau. „Ich bin sehr viel in der Natur und auf dem Wasser unterwegs. Die Eindrücke, die ich von den Bildern bekam, spiegeln genau das wider, was ich dort jedes Mal erlebe“, so Kathrin Fredrich.

Vernissage für die Künstler der Scheune aus Milow im Kulturzentrum Rathenow. Quelle: Jürgen Ohlwein

Grüße vom Landrat Roger Lewandowski

Ines Struyk vom Referat für Kultur beim Landkreis Havelland überbrachte Grüße von Landrat Roger Lewandowski und war ebenfalls angetan von den Arbeiten der Künstler. „Mich begeistert besonders, dass sich die Gruppe seit so vielen Jahren immer montags trifft und gemeinsam malt. Hier treffen acht Menschen aufeinander, die ein gemeinsames Interesse verbindet. Egal ob es ein Maurer ist, der nach seinem Berufsleben die Kelle gegen den Pinsel eingetauscht hat, oder eine Lehrerin, die Kunsterziehung unterrichtet hat und weiterhin sich künstlerisch betätigen möchte. Sie alle treten hier in einen kreativen Austausch und lernen voneinander“, so Ines Struyk.

Um der Ausstellungseröffnung einen würdigen Rahmen zu geben, gab es einen besonderen musikalischen Leckerbissen. Die Geschwister Albert und Alissa Miller, er am Cello, sie am E-Klavier, unterhielten die Gäste mit Musik von Giovanni Battista Pergolesi und Wolfgang Amadeus Mozart. Alissa Miller studiert mittlerweile an der Musik an der Hochschule für Künste in Bremen. Ihr Bruder ist Schüler der Kunst- und Musikschule Havelland, an der seine Schwester früher auch Unterricht hatte.

Die Geschwister Albert Miller und Alissa Miller sorgten für den musikalischen Rahmen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Zu der Künstlergruppe gehören Ursula Eismann, Gunter Hillbrandt, Gisela Kroll, Inge Römer, Heike Schlawig, Christa Schubert, Petra Teschner, Regina Vollrath, Horst Wahlsdorf und Liane Zarbock. Ihnen dankte auch der Milower Bürgermeister Felix Menzel. „Ich kenne sie schon viele Jahre und bin begeistert von ihrer künstlerischen Schaffenskraft. Ich schätze ihre Arbeiten sehr“, so Felix Menzel.

Oma, schau mal, das bin ich

Nach der offiziellen Eröffnung ging es mit den Künstlern zu ihren Arbeiten. Sie führten durch die Ausstellung. An einem Bild steht eine Frau mit einem kleinen Jungen auf dem Arm. „Oma, schau mal, das bin ich“, freute sich der dreijährige Luis. Die Frau ist Liane Zarbock aus Böhne, sie hat ihren Enkelsohn auf dem Bild verewigt. „Ich habe das Bild von meinem Enkel gemalt. Allerdings von einem Foto. Als Modell hat er in seinem Alter nicht die Ruhe“, so Liane Zarbock.

Auch der siebenjährige Julius und der neunjährige Konstantin haben ein Bild von Liane Zarbock ins Herz geschlossen. Auf dem Werk sieht man Füße, die aus einem Kleinbus bei geöffneter Tür herausbaumeln. Der Blick geht auf ein Getreidefeld. „Das sieht so aus, als ob man selbst in dem Auto liegt und herausschaut“, sagt der neunjährige Konstantin. Leider ist das Bild schon vergeben. „Das ist ein Geschenk an Fred Fischer, der uns immer zu seinen Blues-Abenden einlädt“, so Liane Zarbock.

Julius und Konstantin lieben das Bild von Liane Zarbock. Quelle: Jürgen Ohlwein

Eine, die schon seit Anfang an dabei ist, ist Ursula Eismann aus Milow. Sie hält der Künstlergruppe schon seit zwölf Jahren die Treue, damals zeigten einige Kunstinteressierte ihre Arbeiten erstmals in einer Scheune im MTS-Weg in Milow. Die studierte Kunstpädagogin wählt als Motive Landschaften und Blumen. „Ich male sehr farbenfrohe Bilder. Besonders von schönen Landschaften. Die haben wir ja in unserem Gemeindezentrum, wo wir immer montags gemeinsam malen, direkt vor der Haustür“, so Ursula Eismann.

Verschiedene Hobbykünstler malen gemeinsam

Genau das Malen in der Gemeinschaft ist es, das den Künstlern so gefällt. „Wir helfen einander und geben uns Tipps. Hier sitzen dann viele verschiedene Hobbykünstler mit unterschiedlichen Ideen zusammen und malen. Jeder darf bei uns malen, was er möchte“, so Ursula Eismann.

Die Künstler der Scheune aus Milow bei der Eröffnung ihrer Ausstellung im KUZ. Quelle: Jürgen Ohlwein

Eine, die zwar nicht ausgestellt hat, aber selbst gerne malt, ist die Hobbykünstlerin Ina Höffler aus Hohennauen. Sie besuchte die Ausstellung, um zu sehen, was die Milower Künstler so präsentieren. „Ich bin beeindruckt von der Vielfalt der Arbeiten, die hier ausgestellt sind. Auch die vielseitigen Maltechniken wie Öl-, Aquarell- und Acrylmalerei, die hier zu sehen sind, finde ich sehr spannend und interessant. Der Rundgang durch die Ausstellung hat sich wirklich gelohnt“, so Ina Höffler.

„Die Bilder finde ich schön, weil sie zeitlos sind und mich in Stimmungen versetzen, die beruhigend auf mich wirken. Sie zeigen mir aber auch, wie schön unsere Region ist“, sagt Ines Struyk vom Landkreis Havelland nach dem Rundgang durch die Werkschau.

Die Ausstellung mit 100 Arbeiten ist noch bis zum 15. Mai zu den Öffnungszeiten im Foyer des Kulturzentrums zu sehen.

Von Jürgen Ohlwein