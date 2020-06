Kulturzentrum öffnet Theaterkasse und Museum

Rathenow

Das Kulturzentrum Rathenow unternimmt den nächsten Schritt auf dem Weg zum Normalbetrieb. Die Theaterkasse des Hauses und das Optikindustriemuseum, die wegen der Corona-Krise geschlossen waren, werden am Dienstag, 9. Juni, wieder für Besucher geöffnet. Die Öffnungszeiten sind wieder so, wie sie auch vor der Schließung waren: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Eine Maßgabe sei das Einhalten des Mindestabstandes zu anderen Personen und das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes, teilt das Kulturzentrum dazu mit. Nur bis zu 20 Personen dürfen vorerst zur gleichen Zeit die Ausstellung des Optikindustriemuseums besuchen.

Einzeln und bargeldlos

An der Theaterkasse und am Einlass zum Museum gilt bis auf Weiteres Einzelabfertigung. Bargeldlose Zahlung wird an der Theaterkasse, beim Eintritt ins Museum und im Museumsshop bevorzugt.

Weil das Kulturzentrum nun wieder zu den bekannten Zeiten geöffnet ist, kann die Kunstgalerie im Hause nach dem 9. Juni auch wieder an den Wochenenden besucht werden. Die Ausstellung „Szenen“ mit Bildern der Malerin Jordis Hammer aus Gülpe wird noch bis zum 20. Juni gezeigt.

Rückgabe von Tickets

Beibehalten bleibt vorerst die Verfahrensweise bei der Rückgabe von Tickets für ausgefallene oder verlegte Veranstaltungen. Das Haus bittet um die Abgabe der Karten an der Theaterkasse oder deren Einsendung an das Kulturzentrum, Märkischer Platz 3 in Rathenow. Das gilt auch für Tickets, die über den Webshop des Kulturzentrums gekauft worden sind.

Karten für künftige Veranstaltungen können ab 9. Juni wieder telefonisch unter 03385/ 51 90 51 an der Theaterkasse reserviert werden, Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Gutscheine und Tickets für Veranstaltungen können weiterhin jederzeit auch über den Webshop des Kulturzentrums unter www.kulturzentrum-rathenow.de gekauft werden.

Nach seiner Komplettschließung im März hatte das Kulturzentrum zunächst am 12. Mai den Galeriebereich von Dienstag bis Freitag geöffnet. Seit dem 15. Mai hat das Restaurant „Lumens“ wieder auf.

Von Bernd Geske