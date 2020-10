Kulturzentrum Rathenow organisiert wegen Corona um

Rathenow

Die Verschärfung der Corona-Einschränkungen, die am Montag erlassen worden sind, zwingen die Verantwortlichen des Kulturzentrums Rathenow, ihre Veranstaltungspläne noch einmal kurzfristig zu überdenken. Der entscheidende Punkt ist gegenwärtig die neue Obergrenze von nur noch 100 Gästen in geschlossenen Räumen, wo bislang 150 erlaubt gewesen sind.

Die nächste Veranstaltung, „Klassik populär“ am 31. Oktober, ist davon nicht betroffen, sagt Geschäftsführerin Bettina Götze. Hier werden unter 100 Zuhörer erwartet. Sie finde wie geplant statt.

Ausnahmegenehmigung beantragt

Doch ob die nächste Veranstaltung danach stattfinden darf, ist noch nicht klar. Das ist der „ Traumzauberbaum“ am 1. November. Das Kulturzentrum hatte die zunächst eine geplante Aufführung auf zwei Vorstellungen um 10 und 15 Uhr am gleichen Tag „gestreckt“, um die damals geltende Obergrenze von 150 Gästen nicht zu übertreffen. Mit 140 und 120 verkauften Tickets wird die seit Montag geltende neue Obergrenze nun aber gerissen.

Sie habe für den „ Traumzauberbaum“ eine Ausnahmegenehmigung beim Gesundheitsamt beantragt, sagt Bettina Götze. Sie hoffe, dass die Antwort positiv ausfalle. Andernfalls müssten die beiden Vorstellungen kurzfristig abgesagt werden.

Kabarett über 100

Was genau mit dem bereits ausverkauften Kabarettabend mit den Academixern am 4. November wird, steht auch noch nicht fest. Auch hierfür wurden über 100 Tickets verkauft. Ein entscheidender Hinweis wird sein, ob das Gesundheitsamt eine Ausnahmegenehmigung für den „ Traumzauberbaum“ erteilt.

Viele andere Veranstaltungen, die im November über die Bühne gehen sollten, hat das Kulturzentrum bereits auf 2021 verlegt. Die Eröffnung der Weihnachtsausstellung, geplant am 26. November, dürfte nach jetzigem Stand der Dinge aber stattfinden. Bislang gibt es keinen Grund, sie abzusagen. Auf die Einhaltung der Obergrenze von 100 Gästen müsste dann auf geeignete Weise geachtet werden.

Kaufhold neu dabei

Um auf die geänderte Situation zu reagieren, in der nur noch unter 100 Besucher erlaubt werden, hat das Kulturzentrum kurzfristig einige neue Veranstaltungen aufgenommen. So gastiert der Pianist Ronny Kaufhold nun am 21. November im Kulturzentrum. Sein für den 6. Oktober geplantes Schülerkonzert war wegen Corona von den Schulen nicht angenommen worden. Nun wird er im Blauen Saal die Begeisterung der Geschwister Mendelssohn für Ludwig van Beethoven interpretieren und Werke von Chopin und Liszt spielen.

Der Weihnachtliche Nachmittag für Senioren mit Kaffee, Kuchen und viel Musik am 25. November findet wie geplant im Blauen Saal statt. Dafür waren bislang noch keine 100 Karten verkauft worden. Ein Fragezeichen steht aber noch hinter dem Konzert der Band Nobody Knows am 4. Dezember, weil dafür bereits über 100 Tickets verkauft worden sind.

Neu im Programm sind auch die „LieChörchen“ mit einem Weihnachtlichen Nachmittag im Blauen Saal am 19. Dezember. Quelle: Sylvia Wetzel

Neu ins Programm genommen hat das Kulturzentrum außerdem für den 19. Dezember den Weihnachtlichen Nachmittag mit den „LieChörchen“ – einem Damenquintett aus dem Havelland. Es werden nicht mehr als 100 Karten verkauft. Im Blauen Saal werden zur Musik Kaffee oder Tee und weihnachtliches Gebäck gereicht.

Der Aufwand für die Änderungen und Hygieneanforderungen unter Corona sei für das Kulturzentrum nicht unerheblich, stellt Bettina Götze fest. Immer wieder gebe es Nachfragen wegen Veranstaltungen und die Änderungen müssten ja auch stets kommuniziert werden. Ergeben habe sich nun schon, dass für 2021 kaum noch Termine frei sind. Der Grund: Viele Veranstaltungen von 2020 seien dorthin verlegt worden.

Vorverkauf verhalten

Die vielen Corona-bedingten Änderungen des Jahres 2020 wirken sich aber noch auf andere Weise aufs Kulturzentrum aus. Schon seit fünf Jahren waren die beiden Neujahrskonzerte im Theatersaal stets ausverkauft. Der Vorverkauf für die beiden Konzerte des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode am 3. Januar 2021 ist jetzt eher verhalten angelaufen.

Von Bernd Geske