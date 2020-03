Rathenow

Das Kulturzentrum Rathenow stellt seinen Spielbetrieb bis auf Weiteres ein, hat das Haus am Montagnachmittag mitgeteilt. Auch die Theaterkasse, das Optik-Industrie-Museum und die Kunstgalerie bleiben geschlossen.

Karten weiter per Telefon

Karten für bevorstehende Veranstaltungen können wie bisher von Dienstag bis Freitag in der Zeit von 11 bis 17 Uhr telefonisch unter 03385/ 51 90 51 reserviert werden. Sie können zudem weiterhin online über die Homepage des Kulturzentrums gekauft werden. Informationen über bereits verkaufte Tickets will das Kulturzentrum so bald wie möglich zur Verfügung stellen.

„Das Haus ist komplett geschlossen“, hat Bettina Götze, Geschäftsführerin des Kulturzentrums auf MAZ-Nachfrage bekräftigt. Allein die Gaststätte „ Lumens“ werde weiter geöffnet bleiben. Der gesamte Kulturbetrieb werde eingestellt.

Kabarett fällt aus

Der Maler Daniel Schröder hatte am Montag zwar noch mit dem Aufbau seiner Ausstellung „Mittenmang im Asphaltgrau“ begonnen. Die für Mittwoch geplante Eröffnung findet aber nicht mehr statt. Abgesagt ist der für Mittwoch geplante Kabarett-Abend „Mannomann – frisch verfönt“ mit den Akademixern aus Leizig. Auch die Eröffnung der Ausstellung „Refraktion“ von Frank Sonnenberg ist abgesagt, sie sollte am Sonnabend sein. Nicht stattfinden werden das Schultheater „Fridays“ am 24. März und der Seniorennachmittag am 25. März.

Es werde darüber nachgedacht, einige Veranstaltungen im zweiten Halbjahr 2020 oder Anfang 2021 nachzuholen, teilt Bettina Götze mit. Für einige der jetzt abgesagten Veranstaltungen seien die Karten gut verkauft worden. In der Folge der Schließung werde es für das Kulturzentrum nicht einfach sein, die finanziellen Verluste auszugleichen. Es werde schwierig, für alle Fragen Lösungen zu finden.

Von Bernd Geske