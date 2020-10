Rathenow

Wenn am 3. Oktober im Kulturzentrum die Festveranstaltung der Stadt Rathenow zum Jubiläum „30 Jahre Deutsche Einheit“ stattfindet, wird damit auch die 30-jährige Städtepartnerschaft mit Rendsburg gefeiert. Als Auftakt wird noch vor dem Festakt bereits um 10 Uhr im Foyer die Ausstellung „Grenzenlose Farbenfülle – Malerische Grüße aus dem Norden“ eröffnet. 20 Malerinnen und Maler des Kunstforums Rendsburg zeigen 100 ihrer besten Werke. Ab 15 Uhr ist für Besucher geöffnet.

Am Dienstagnachmittag war eine Gruppe von Rendsburgern mit einem großen Transporter vor dem Kulturzentrum vorgefahren, um die ausgewählten 140 Bilder auszuladen. Sie brachten bewusst mehr Bilder mit, als gezeigt werden können. Falls jemand in Rathenow ein ausgestelltes Bild kaufen wolle, so die Erklärung, könne ein neues Bild aus der Reserve dafür aufgehängt werden.

Hongxia Yuan-Preuß: Strand. Quelle: sylwet

2017 hatte es bereits eine Ausstellung von Rathenower Künstlern im Rendsburger Rathaus gegeben. Als Gegenleistung sind nun die Mitglieder des dortigen Kunstforums zu einer Ausstellung ins Kulturzentrum eingeladen worden.

Bei einem Besuch in Rathenow im Juli 2016, so hat Ernst-Heinrich Bock aus Rendsburg berichtet, sei er in Kontakt mit dem hiesigen Karl-Mertens-Kunstverein gekommen. Im Ergebnis von Gesprächen mit Detlef Frenkel vom Kunstverein sei für 2017 die Ausstellung der Rathenower im Rendsburger Rathaus vereinbart worden. „Es waren schöne Momente, diese Bilder in unserem Rathaus zu sehen“, hat Ernst-Heinrich Bock resümiert.

Gabriele Schulze: Windjammer. Quelle: sylwet

Ursprünglich war es vorgesehen, die Ausstellung des Kunstforums Rendsburg ab März 2020 in Rathenow zu zeigen. Auf Vorschlag von Bettina Götze und Sylvia Wetzel vom Kulturzentrum ist der Termin dann aber noch ein Stück nach hinten verlegt worden, um die Einheitsfeier am 3. Oktober damit zu verschönen. „Es ist für uns eine ganz besondere Ehre“, sagt Ernst-Heinrich Bock, „diesen wichtigen Termin hier wahrnehmen zu dürfen.“

Im Begleitheft zur Ausstellung ist der Rendsburger Bürgermeister Pierre Gilgenast mit einem Grußwort vertreten. In seinem Rathaus erinnere noch heute eines der Bilder aus Rathenow von 2017 an die damalige Ausstellung, teilt er mit und fügt hinzu: Die Ausstellungseröffnung in Rathenow stehe sinnbildlich für die vielen Kontakte zwischen Freunden, Vereinen, Gruppen und Verbänden, die die Städtpartnerschaft mit Leben füllen.

Hermine Boll: Schollen. Quelle: sylwet

Kaum jemand weiß indes, warum eigentlich der Rendsburger Künstler Ernst-Heinrich Bock 2016 nach Rathenow kam. Er lebt in seiner Heimatstadt seit 2011 mit Gabriele Schulze zusammen, die aus Rathenow stammt. Sie war 1999 zunächst auf die Nordseeinsel Amrum umgezogen, als ihr Ehemann verstorben war und sie in Rathenow keine Arbeit fand. Dort hat sie dann lange in einem Hotel gearbeitet – und Ernst-Heinrich Bock kennen gelernt. Wenn sie später ihre alte Heimatstadt besuchte, ist er gern mitgekommen.

Siv Petra Rathenow: Zwei Strandkörbe. Quelle: sylwet

Wer die Namen der 20 Rendsburger Künstlerinnen und Künstler liest, die im Kulturzentrum ausstellen, sollte sich nicht wundern: Mit dabei ist Siv Petra Rathenow. Sie heißt einfach so wie die Stadt an der Havel, wurde geboren in Berlin und gehört seit 2015 zum Leitungsteam des Kunstforums Rendsburg.

Von Bernd Geske