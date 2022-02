Kurzzeitpflege Rathenow nimmt vorerst keine Gäste auf

Rathenow

Gäste und Mitarbeitende der Kurzzeitpflege in Rathenow waren gleichermaßen überrascht. Zum 31. Januar, so teilten die Unternehmensleitung der Havelland Kliniken und die Wohn- und Pflegezen-trum GmbH mit, werde die Einrichtung vorläufig geschlossen

Die Kurzzeitpflege ist eine Einrichtung, in der Angehörige ihre Pflegepersonen für einen Zeitraum unterbringen können, um zum Beispiel Urlaub zu machen. Ganz wichtig ist die Philosophie der Kurzzeitpflege. Die Personen, die hier betreut werden, sind Gäste, und sie sollen sich irgendwie so fühlen, als wären sie in einem Hotel. Dabei wird aber der volle Pflegeumfang angeboten.

Kein Corona-Fall

Eine Angehörige, die regelmäßig ihre Mutter zur Kurzzeitpflege gibt, aber nicht mit Namen öffentlich auftreten will, zeigt sich entsetzt. „Das ging von jetzt auf gleich, auch für die Mitarbeiterinnen“, empört sie sich. Gerade in der Kurzzeitpflege habe jeder darauf geachtet, Corona zu vermeiden. „Meines Wissens gab es keinen einzigen Fall.“

Die Kurzzeitpflege sei immer gut besucht worden. „Ich frage mich, ob – nach den Tagespflegen in Premnitz und Rathenow – nun weiter gespart wird.“

Feier zum zehnjährigen Bestehen der Kurzzeitpflege. Quelle: Joachim Wilisch

Die in der Kurzzeitpflege verbliebenen Gäste seien nun in das Pflegeheim Fontanepark umquartiert worden. „Da wollten die nicht hin“, weiß die Frau, deren Mutter zurzeit nicht in der Kurzzeitpflege betreut wird.

Recherchen zu dem Thema ergaben, dass bereits ein Aufnahmestopp verfügt worden sein soll. Zudem habe es die üblichen Corona-Auflagen gegeben – unter anderem ein Besuchsverbot.

Keine anderen Angebote

Die Situation ist dramatisch. Während es bei der Tagespflege Ausweichangebote anderer Träger gab, existiert keine weitere Kurzzeitpflege im Landkreis Havelland. Angehörige müssen nun – wenn sie ein entsprechendes Angebot annehmen wollen –, hoffen, dass die Personen in das Pflegeheim Fontanepark kommen, oder in einen anderen Landkreis ausweichen.

Babette Dietrich unterstreicht, dass es sich um eine zeitweise Schließung handele. „Nicht nur die Kliniken, auch die Pflegeheime haben in ihrer Arbeit mit den Auswirkungen von Covid-19-Infektionen zu tun.“ Bei Mitarbeitenden wie Bewohnern komme es zu positiven Testergebnissen, die zu vorübergehender Isolierung oder Quarantänen führen. Trotzdem müsse die Versorgung gewährleistet sein.

Babette Dietrich Sprecherin der Havelland Klinik. Quelle: HVL Klinik

Babette Dietrich verweist auf die Fragen, die sich aus dem Impfstatus ergeben. „Damit wir die stabile Versorgung gewährleisten können, müssen wir gegebenenfalls Ressourcen bündeln und alles tun, um Infektions-Risiken zu begrenzen.“

Daher habe sich die Unternehmensleitung entschieden, die räumliche Nähe von Solitärer Kurzzeitpflege und Haus am Fontanepark zu nutzen. „Wir werden vorübergehend Personal und aktuelle Gäste der Tagespflege mit ins Haus am Fontanepark nehmen.“

Vorerst keine neuen Gäste

Geplant sei, so Babette Dietrich, vier Wochen keine neuen Kurzzeitgäste aufzunehmen, „um den damit verbundenen schnellen Wechsel von Personen zu umgehen“.

Die Belegung der Kurzzeitpflege und ihr Rück-Umzug ins eigene Haus erfolgen wieder, sobald sich eine stabile Situation abzeichnet. Ob dies bereits in vier Wochen der Fall ist, kann naturgemäß niemand sagen. Aktuell unterstützt auch die Bundeswehr die Pflegekräfte im Pflegeheim Fontanepark bei der Arbeit.

10 Jahre Kurzzeitpflege der Havelland Kliniken in Rathenow Quelle: Joachim Wilisch

„Die Soldaten übernehmen Servicedienste, wie zum Beispiel die Abfrage und Ausgabe der Mahlzeiten“, so Babette Dietrich. „Das hat sich bereits in einer früheren Phase der Pandemie bewährt und auch dieses Mal machen wir gute Erfahrungen damit.“

Sollte sich die Situation so stabilisieren, wie es sich gerade abzeichnet, werde die Kurzzeitpflege ab März wieder belegt. Es sei nicht vorgesehen, nach den Tagespflegen weitere Angebote der Unternehmensgruppe vom Netz zu nehmen.

Seit dem Jahr 2006

Die Angehörige der Frau, die schon öfter in der Kurzzeitpflege zu Gast war, beschreibt die Situation drastisch: „Die Mitarbeiter haben Angst, dass die Einrichtung schließt. Tagespflege und Kreißsaal sind ebenfalls nicht mehr da.“

Die Kurzzeitpflege der Havelland Kliniken wird seit dem Jahr 2006 angeboten und hat sich zu einem Angebot entwickelt, das gerne in Anspruch genommen wird. Die Gäste kommen sogar aus Holland hierher.

Spätestens Anfang März sollten sich Mitarbeiter und Gäste wieder in dem Gebäude der Kurzzeitpflege zusammenfinden – diese Hoffnung bleibt vorerst.

Von Joachim Wilisch