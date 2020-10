Rathenow

Der Rathenower Landtagsabgeordnete Christian Görke, verkehrspolitischer Sprecher der Linken, will nicht akzeptieren, dass die brandenburgische Landesregierung die fehlenden Radweg-Abschnitte zwischen Rathenow und Böhne nicht vor dem Jahr 2030 bauen will.

„Das ist für mich unverständlich und inakzeptabel. Insbesondere vor dem Hintergrund des hohen Sicherheitsrisikos für Kinder und Jugendliche, die diesen Abschnitt auf ihrem Schulweg per Fahrrad zurücklegen, ist ein schnelleres Handeln erforderlich“, so Görke in einer Mitteilung an die Presse.

Brief an den Minister

Aus diesem Grund habe er sich mit einem Schreiben an Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann ( CDU) gewandt und auf die Dringlichkeit dieses Vorhabens hingewiesen. „Um eine schnelle Lösung zu finden, habe ich in diesem Schreiben einen gemeinsamen Vor-Ort-Termin mit Vertretern des Verkehrsministeriums, des Landesbetriebes für Straßenwesen, der Bürgerinitiative sowie der Stadtverwaltung Rathenow angeregt“, so Görke.

Seit Jahren fordert eine Bürgerinitiative, dass entlang der L 96 zwischen dem Kreisel in Rathenow-West und Böhne ein durchgehender Radweg gebaut wird. Vom Ortsausgang Böhne Richtung Rathenow gibt es bereits einen rund 700 Meter langen Radwegabschnitt. Und auch über die ICE-Brücke führt ein Radweg. Gebaut werden müssten noch Radwege mit einer Gesamtlänge von 2,8 Kilometern.

Von Markus Kniebeler