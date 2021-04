Rathenow

Nach einer Monate dauernden Verzögerung haben die Arbeiten zur Erneuerung der Brücke über den Klusgraben begonnen. Am 6. April wurde die L 98 zwischen Rathenow und Bamme gesperrt. Seitdem laufen die vorbereitenden Arbeiten.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Dienstag haben die Straßenbauer begonnen, die L 98 auf einer Länge von rund 600 Metern abzufräsen. Nach jetzigem Stand der Dinge soll in der kommenden Woche mit dem Abriss der Brücke begonnen werden. Auch dieser dürfte relativ schnell erledigt sein.

Die aufwendigen Arbeiten kommen erst danach. Wenn die alte Brücke fort ist, wird die Baugrube für das neue Brückenbauwerk hergerichtet. Weil die Baustelle mitten im Rodewaldschen Luch liegt, einem morastigen Gebiet, sind ausgesprochen aufwendige Gründungsarbeiten notwendig.

Der Abriss der Brücke über den Klusgraben soll in der kommenden Woche beginnen. Quelle: Markus Kniebeler

Nicht nur die Brücke selbst wird erneuert, sondern auch die Straßenabschnitte, die zu ihr hinführen. Mit einer Oberflächensanierung ist es nicht getan. Der komplette Unterbau der Straße wird erneuert. Und wegen des schwammigen Untergrunds muss auch hier ein besonderer Aufwand betrieben werden.

Um die Straßenfundamente stabil zu bekommen, wird der Untergrund mittels so genannter Kiesstopfsäulen befestigt. Dazu werden in regelmäßigen Abständen Rohre im Boden versenkt und so lange mit Kies und Mörtel befüllt, bis der Boden die erforderliche Festigkeit für den Straßenbau erhält. Diese Besonderheiten führen dazu, dass die Bauarbeiten erheblich länger dauern werden, als es bei einer „normalen“ Straßenbaustelle dieser Größenordnung zu erwarten wäre.

Straße für jeglichen Verkehr gesperrt

Nach jetzigem Stand der Dinge wird die L 98 zwischen Rathenow und Bamme bis zum September des kommenden Jahres gesperrt bleiben – und zwar nicht nur für den motorisierten Verkehr. Auch Radfahrer und Fußgänger werden die Baustelle nicht passieren können.

Die Umleitungsstrecke führt von Bamme über die L 98 nach Gräningen, weiter über die L 991 und L 982 nach Nennhausen und Stechow. Von dort geht es über die Bundesstraße B 188 nach Rathenow und umgekehrt. Alle Ziele an der L 98, die vor oder hinter dem Baustellenbereich liegen (Tierheim, Wildhandel, Bienenpark Lemme), sollen während der Bauzeit erreichbar bleiben.

Von Markus Kniebeler