Landeswettbewerb-Generalprobe für fünf Musikschüler

Rathenow

Mit dem traditionellen südamerikanischen Stück „La Cucaracha“ eröffneten Alina (Waldhorn), Emil (Waldhorn) und Alexander (Trompete) das Konzert. Das Blechbläsertrip erreichte beim Regionalwettbewerb mit 21 Punkten einen 1. Preis. Anke Heinsdorff erläuterte, wie sich die jungen Leute vorbereiten: „Das Preisträgerkonzert gehört für die Schüler zu den Höhepunkten im Schuljahr an der Musikschule. Monate lang bereiteten sie sich auf den Wettbewerb mit vielen zusätzlichen Übungsstunden vor.“ Heinsdorff ist Bereichsleiterin West der Musik- und Kunstschule Havelland sowie Vorsitzende des Regionalausschusses West „Jugend musiziert“. Sie moderierte das Konzert.

Anke Heinsdorff, moderierte das Konzert. Quelle: Uwe Hoffmann

Anke Heinsdorff weiter: „Mit ihrem Programm – je nach Altersklasse – zwischen sechs und 30 Minuten mit Stücken verschiedener Stilepochen, stellten sie sich der Bewertung der Jury, die, gerade auch bei den Ensembles auch die musikalische Gestaltung bewerten.“

Gute Bewertungen

15 der 16 Teilnehmer meisterten dies mit mindestens 21 Punkten und einem 1. Preis. Einmal lautete das Urteil der Jury in der Kategorie „Klavier solo“ 20 Punkte, 2. Preis. Zu den Schülern, die mindestens 23 der 25 Punkte erreichten, und damit die Qualifikation zum Landeswettbewerb, gehören die Pianisten Riko Hilger (23 Punkte) und Lorenz Berbig (24 Punkte).

Musikalischer Schlagabtausch

Der 17-jährige Riko spielte Bela Bartòks leidenschaftliches Stück „Allegro barbaro“ und der 18-jährige Lorenz das Stück „Asturias“ aus der „Suite Espanola“ des Franz Liszt-Schülers Isaac Albeniz (1860 bis 1990). Antonia Maday aus Rathenow und Kajsa-Ida Dech aus Hohennauen lieferten sich mit „Duell(tt)“ ein musikalischen „Schlagabtausch“.

Der Sonderpreis

Plamen Prodanov, bulgarischer Musikerkollege Antonias und Kajsa-Idas Musikschullehrerin Jelena Kuprikov, komponierte das Stück extra für das Oboenduo für „Jugend musiziert“. Unter anderem mit diesem Stück erreichten sie die Qualifikation zum Landeswettbewerb. Mit 24 Punkten und damit der höchsten Wertung der insgesamt vier Teilnehmer zum Regionalwettbewerb in ihrer Kategorie „Harfe“erhielt die 16-jährige Viktoria Maday Ende Januar den Sonderpreis des Fördervereins der Musikschule Rathenow.

Die Geschwister Melina (10) und Delian Adam (15) erhielten jeweils 22 Punkte beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“. Quelle: Uwe Hoffmann

Mit gerade neun Jahren ist Albert Miller, trotz seiner Punktzahl 24, noch zu jung für den Landeswettbewerb. Der Pianist spielte Aram Chatschaturians „Andantino“. Er erlernt seit vier Jahren Klavier und schon seit fünf Jahre Cello. Der junge Rathenower eifert seiner älteren Schwester Alissa nach, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich an „Jugend musiziert“, auch bis auf Bundesebene, teilnahm.

Pianist Aaron Huyoff, der ebenfalls mit 23 Punkten die Qualifikation zum Landeswettbewerb schaffte, konnte nicht zum Preisträgerkonzert spielen.

Kino für alle

Insgesamt 126 Teilnehmer des Regionalwettbewerbs West schafften die Qualifikation zum Landeswettbewerb. Unter ihnen vertreten sechs Schüler der Musik und Kunstschule Havelland aus dem Westhavelland den Landkreis vom 19. bis 21. März in Cottbus. Alle Teilnehmer erhielten vom Förderverein der Musikschule Rathenow einen Kinogutschein. Auch Matthias Staiger, Schüler der Freien Schule für Musik und Kunst TonArt aus Premnitz fährt zum Landeswettbewerb.

Ein Wiedersehen

Übrigens spielt Pianistin Ethel Friede Belinski, mehrfache erfolgreiche Teilnehmerin an „Jugend musiziert“ zum „Klavierrezital in der Alten Mühle“ am 23. Februar, 17 Uhr, am Schwedendamm Stücke von Bach, Beethoven, Ravel und Liszt. Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Von Uwe Hoffmann