Landmobil aus der Prignitz kommt nun regelmäßig nach Rathenow 

Das sind die Namen, die das Herz eines jeden Fleischliebhabers höher schlagen lassen: Angusrind, Duroc-Schwein, Göriker Landschwein und Kamerunschaf. Längst nicht überall kann man diese Spezialitäten erwerben. Aber seit Mitte Oktober sind die Wege im Westhavelland zu diesen Leckereien kürzer geworden.

Denn freitags macht auf dem Frischemarkt künftig alle 14 Tage vor dem Kulturzentrum ein Hofmobil Station. „Landgeschmack“ steht in großen Buchstaben auf dem Verkaufswagen. Und dieser Name ist Programm. „Wir verkaufen Fleisch von Tieren, die auf unseren Weiden und in unseren Ställen artgemäß gehalten werden“, sagt Katja Leppin. Die Tierärztin leitet gemeinsam mit ihrer Schwester Kerstin die Agrargenossenschaft Görike-Schönhagen in der Prignitz. Und baut seit dem Jahr 2018 die Direktvermarktung aus.

Frische Ware, kurze Wege

Frische Ware, kurze Wege – so die Devise der neuen Anbieter auf dem Freitagsmarkt. „Unsere Art der Landwirtschaft hat mit dem Massenbetrieb in Fleischfabriken nichts zu tun“, sagt Katja Leppin. Die Angusrinder etwa stehen in Görike ganzjährig auf der Weide, die Kälber werden nicht von ihren Müttern getrennt und die Schlachtung findet auf der Weide statt. So wird den Tieren der stressige Lebendtransport zu den Schlachthöfen erspart.

Und das wissen die Kunden zu schätzen. „Immer mehr Menschen wollen wissen, von welchem Tier das Fleisch stammt, das sie zu sich nehmen“, sagt Leppin. Heute werde viel mehr auf Qualität geachtet als in früheren Zeiten. Diesem Bedürfnis trage man Rechnung.

Salamis ohne Nitrit, Dry-aged Steaks vom Angus-Rind, Koteletts vom Duroc-Schwein – das sind einige der Renner im Hofmobil. Aber zur Philosophie des Unternehmens gehört, dass die Tiere nicht nur wegen ihrer „besten“ Stücke geschlachtet werden. „Wir verwerten alles – von der Nase bis zum Schwanz“, sagt Leppin. Mit der entsprechenden Zubereitung werde jedes Stück zum Leckerbissen.

Nicht nur Fleisch, sondern auch Eierlikör und andere regionale Produkte können am Hofmobil erworben werden. Quelle: Markus Kniebeler

Wer das Hofmobil besucht, findet aber nicht nur Fleischprodukte. Die Palette reicht vom Ziegenkäse über verschiedene Öle bis zu Alkoholika wie Eierlikör, Gin und Kräuterbier. Das verbindende Element: Es handelt sich allesamt um Produkte regionaler Anbieter, nach denen man im Supermarktregal vergeblich sucht.

Erfolgversprechende Premiere

Mit dem ersten Besuch des Hofmobils in Rathenow am 16. Oktober ist Katja Leppin sehr zufrieden. Die Leute seien neugierig gewesen und hätten sich über das neue Angebot gefreut. „Nun muss es sich noch ein bisschen rumsprechen, dass wir regelmäßig kommen“, sagt sie.

Der nächste Besuch steht am Freitag (30. Oktober) an. Und dann geht es im Zwei-Wochen-Rhythmus weiter. Übrigens gaben havelländische Kunden, die Waren der AG Görike bereits aus dem Internet kannten, den Anstoß, das Hofmobil auf den Märkischen Platz zu steuern. „Die haben uns gefragt, ob wir nicht mal nach Rathenow kommen wollen“, sagt die Firmenchefin. „Nun sind wir da.“

