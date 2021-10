Kotzen

Wenn Laney Otto mit ihrem Opa von Kotzen nach Hohenseeden fährt, läuft Tokio Hotel im Auto. „Halbe Strecke meine Musik, die andere Hälfte ihre“, sagt Helmut Otto. Das klingt fair. Alle vier Wochen ist in Hohenseeden im Jerichower Land Bauern- und Kleintiermarkt. Neben Wurstwaren, Blumen und Spargel gibt es dort allerhand Kleintiere zu kaufen – vom Federvieh bis zum Karnickel. Und genau das interessiert Opa und Enkelin aus Kotzen.

„Sarah ist da eine richtige Attraktion“, sagt Helmut Otto. Er verkauft auf dem Markt seine Hühner - aber Sarah? Sarah ist ein Huhn mit einer besonderen Geschichte. Verkaufen dürfte Opa Helmut es niemals. Laney besteht darauf, dass Huhn Sarah mit auf den Markt kommt. Es weicht der 12-jährigen Laney Otto ohnehin selten von der Seite. „Viele auf dem Markt denken, dass Sarah eine Taube ist“, sagt Laney. Nicht völlig abwegig: Denn Sarah ist kaum größer als eine Taube. Sie ist sehr an Menschen gewöhnt, für ein Huhn überraschend zutraulich, eher freundlich als ängstlich.

Nach zwei Jahren sind es 80 Meerschweinchen

Die Tierliebe scheint in der Familie zu liegen. Helmut Otto besitzt nicht nur Hühner. „Begonnen hat es mit Meerschweinchen“, erinnert er sich. Als Laney mit ihren Eltern und der Schwester im Urlaub ist, passt er auf die beiden Meerschweinchen der Geschwister auf - zwei Männchen. Als die Meerschweinchen dann längerfristig bei den Großeltern leben sollen, holt Helmut Otto zwei Damen dazu. Nach zwei Jahren sind es 40 Meerschweinchen, bald darauf 80. Es ist der Beginn der gemeinsamen Tierliebe von Laney Otto und ihrem Opa.

Laney gibt den Tieren Namen: Blackie, Salt, Tieramisu

Laney kommt seitdem fast täglich zu ihm. Die Großeltern wohnen nur eine Straße entfernt. Nach der Schule kümmert sich Laney um die Tiere, füttert und pflegt sie, benennt jedes einzelne. Die Meerschweinchen haben Namen wie Blackie, Salt und Tieramisu – „Tieramisu mit ie vorne“, betont Laney.

Nicht größer als eine Taube ist das Huhn Sarah. Laney verbringt die meisten Nachmittage bei ihrem Opa, um sich um die Tiere zu kümmern.

Opa Helmut liest sich ein. Es gibt verschiedene Kreuzungen, man erkennt sie am Fell: „Die Leute kamen von sonst wo her, um unsere Meerschweinchen zu kaufen. Es war für jeden etwas dabei.“ Dann interessiert sich Laney plötzlich auch für andere Tiere. In einer Zeitschrift sieht sie eine Gans. „Die sieht schick aus“, denkt sie damals und geht zu ihrem Opa. Na gut – Gänse sollen also her. Der Opa kann Laney keinen Wunsch abschlagen. Und ihm selbst macht es ja auch Spaß: „Ich bin Rentner – da ist es doch toll, immer etwas zu tun zu haben.“ Nach den Meerschweinchen und Gänsen kommen Kaninchen, Wachteln, Enten - dann im Jahr 2019 zwölf Zwergküken.

Laney registriert sofort, dass ein Küken schwächer als seine Geschwister ist. Die Rasse an sich ist klein, aber das eine Küken sei auffallend schwach gewesen. Die anderen übertrampeln das kleine Küken. Laney nennt es Sarah: „Ich habe Sarah dann von den anderen getrennt, sie oft auf die Hand genommen und ihr Wasser gegeben.“

Sarah überlebt. Am 24. August feierte sie ihren zweiten Geburtstag. „Sie war schutzsuchend und ich habe ihr den Schutz gegeben“, erklärt Laney. Sarah gewöhnt sich schnell an das Mädchen, läuft ihr ständig hinterher, hört sogar auf ihren Namen. „Wenn ich nicht da bin, hängt Sarah den ganzen Tag mit Stalker und Hope ab“, sagt Laney. Ein Hahn und eine Henne, die Sarah aufgenommen haben. Zusammen seien die ein richtiges Trio geworden. „Hope ist ein Masthuhn“, erklärt die Zwölfjährige, „die sind ganz friedfertig, die haben einen Charakter aus Gold.“

Laney spricht mehrere Wochen nicht mit ihrem Opa

Laney Otto ist seit ein paar Monaten Vegetarierin. Früher wurden die Tiere noch zum Schlachten gebracht, aber das erlaubt Laney ihrem Opa nicht mehr. Sie erinnert sich noch, als sie vor einiger Zeit mit ihren Eltern zum Shoppen nach Berlin gefahren ist. Als sie zurückkam, fehlten fünf Kaninchen. Laney sprach mehrere Wochen nicht mit ihrem Opa. Aus Angst, der Opa könne noch mehr Tiere schlachten, verschenkt sie lieber einige der Hühner. Helmut Otto schmunzelt. Er mache doch nur Spaß. „Dein Spaß macht mir Angst, Opa“, gibt Laney zurück.

Helmut Otto ist stolz auf seine Enkelin: „Wenn die Tiere erst ein bisschen fremd sind, dann kommen sie direkt zu Laney und fühlen sich wohl.“

Er wisse aber auch, dass sich die Zeiten ändern werden. Die Interessen der Zwölfjährigen wechseln: von Fußball zu Boss Hoss zu Tokio Hotel. Die Tiere seien bisher immer eine Konstante geblieben. „Wenn dann mal ein Freund im Spiel ist, wird sich das vielleicht ändern“, sagt Helmut Otto. Davon kann aber erst mal nicht die Rede sein. Laney rümpft die Nase und schaut ihren Opa genervt an. Unangefochtene Nummer eins in Laneys Leben bleibt vorerst Sarah.

Von Franziska von Werder