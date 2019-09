Rathenow

Aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Volkshochschulen in Deutschland beteiligte sich die Bildungsstätte an der Bammer Landstraße am Freitagabend an der bundesweiten Langen Nacht der Volkshochschulen. Auf zwei Etagen und im Töpferraum im Untergeschoss stellten die Dozenten über drei Stunden ihre Kurse vor,...